ABD’den terör itirafı: YPG, PKK’nın koludur

ABD Adalet Bakanlığı, yaptığı açıklamada YPG'nin terör örgütü olduğunu itiraf etti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Florida'nın Tallahassee kentinde yaşayan Daniel Baker isimli kişinin "kaçırma ve yaralama tehdidi içeren eyaletler arası iletişim kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığı duyuruldu. Baker'ın 10 Ocak Pazar günü Florida eyalet meclis binasına yapılan saldırılara karıştığına işaret edilen açıklamada, bu kişinin diğer kişileri silahlanarak buraya gelmeye teşvik ettiği belirtildi. Ayrıca Baker'ın 2017'de Suriye'de YPG'ye katıldığına işaret edilerek, şüphelinin sosyal medya hesaplarında YPG'de keskin nişancı eğitimi aldığını belirttiği ve çeşitli belgesellerde de görüldüğü kaydedildi.Bakanlığın söz konusu açıklamasında YPG ile PKK arasındaki bağlantı resmi olarak kabul edilerek, "YPG, ABD hükümeti tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan PKK'nın alt koludur" ifadesi kullanıldı. Böylece ABD, YPG'ye yaptığı yardımların terör örgütüne gittiğini de itiraf etmiş oldu.