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Aşı şirketinden flaş açıklama! Tedariki bir süreliğini azaltacaklar!

Son dakika haberi... ilaç şirketi ile Türk bilim insanı Prof. Dr. 'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, geliştirdikleri yeni tip (Kovid-19) aşısı üretimini arttırmak için imalat operasyonlarını yeniden ölçeklendireceklerini belirterek, bu durumun 'ya yapılan tedariki geçici olarak azaltacağını bildirdi.

Giriş Tarihi: 17.1.2021 10:43 ABONE OL
Aşı şirketinden flaş açıklama! Tedariki bir süreliğini azaltacaklar!

aşısı üreten ve BionTech'ten son dakika haberi geldi. Yüksek başarı oranına sahip ilk aşıyı üreten şirket, flaş bir karar alarak kamuoyuna duyurdu. Pfizer ve BioNTech tarafından yapılan ortak açıklamada, 2021 yılı için 2 milyar dozluk yeni üretim hedefine ulaşmak için yoğun şekilde çalışıldığı vurgulandı.

Aşı şirketinden flaş açıklama! Tedariki bir süreliğini azaltacaklar!

Açıklamada, ulaşılabilir doz miktarı ve üretimini artırmak için imalat operasyonlarının yeniden ölçeklendirileceği belirtilerek, ek düzenlemenin otorite onaylarını talep edecek ilerleme ve işletmeye yönelik modifikasyonların yapılması gerektiği ifade edildi.

Aşı şirketinden flaş açıklama! Tedariki bir süreliğini azaltacaklar!

Bu durumun geçici olarak ocak ayının sonundan şubat ayının başına kadar olan süreçte aşı sevkiyatlarını etkileyeceği belirtilerek, 'ya yapılan tedarikin geçici olarak azaltılacağı kaydedildi.

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Aşı şirketinden flaş açıklama! Tedariki bir süreliğini azaltacaklar!
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