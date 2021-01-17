Aşı şirketinden flaş açıklama! Tedariki bir süreliğini azaltacaklar!

Koronavirüs aşısı üreten Pfizer ve BionTech'ten son dakika haberi geldi. Yüksek başarı oranına sahip ilk aşıyı üreten şirket, flaş bir karar alarak kamuoyuna duyurdu. Pfizer ve BioNTech tarafından yapılan ortak açıklamada, 2021 yılı için 2 milyar dozluk yeni üretim hedefine ulaşmak için yoğun şekilde çalışıldığı vurgulandı.