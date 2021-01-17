Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiltere'de korkutan tablo: Her 30 saniyede bir kişi hastaneye başvuruyor

İngiltere'de korkutan tablo: Her 30 saniyede bir kişi hastaneye başvuruyor

Corona virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den korkutan haberler geliyor. (NHS) CEO’su Sir , hastanelerde 15 binden fazla hasta olduğunu ifade etti. Stevens, her 30 saniyede bir koronavirüs hastasının hastaneye başvurduğunu açıkladı

DHA
Giriş Tarihi: 17.1.2021 16:39 Son Güncelleme: 17.1.2021 16:44 ABONE OL
İngiltere'de korkutan tablo: Her 30 saniyede bir kişi hastaneye başvuruyor

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) CEO'su Sir Simon Stevens, 25 Aralık Noel gününe kıyasla hastanelerde 15 bin daha fazla koronavirüs (Covid-19) hastası olduğunu açıkladı. Stevens, hastaneye her 30 saniyede bir koronavirüs hastasının başvurduğunu ifade etti.

İKİNCİ DALGANIN EN ŞİDDETLİSİ

Koronavirüsün ikinci dalgasının en şiddetli yaşandığı ülkelerden İngiltere'de NHS'in CEO'su Simon Stevens, her 30 saniyede bir koronavirüs hastasının hastanelere başvurduğunu belirterek ülkede durumun ciddiyetini koruduğunu ifade etti.

HER 30 SANİYEDE BİR KİŞİ

Stevens açıklamasında "Noel Günü'nden bu yana İngiltere genelindeki hastanelerde yatan hasta sayısında 15 bin daha artış gördük. Bu, koronavirüs hastaları ile dolu 30 hastaneye eşdeğer. Ve şaşırtıcı bir şekilde, İngiltere genelinde her 30 saniyede bir hasta koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılıyor" dedi.

Son dakika haberi | Vuhan Laboratuvarı'ndan korkutan itiraf! Corona virüsün kaynağı araştırılıyordu

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere'de korkutan tablo: Her 30 saniyede bir kişi hastaneye başvuruyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA