İngiltere'de korkutan tablo: Her 30 saniyede bir kişi hastaneye başvuruyor

HER 30 SANİYEDE BİR KİŞİ

Stevens açıklamasında "Noel Günü'nden bu yana İngiltere genelindeki hastanelerde yatan hasta sayısında 15 bin daha artış gördük. Bu, koronavirüs hastaları ile dolu 30 hastaneye eşdeğer. Ve şaşırtıcı bir şekilde, İngiltere genelinde her 30 saniyede bir hasta koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılıyor" dedi.

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