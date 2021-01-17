Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Macron’dan Türkçe mektup

’dan Türkçe mektup

Giriş Tarihi: 17.1.2021 ABONE OL
Macron’dan Türkçe mektup
Fransız L'Opinion gazetesi, Kovid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Aralık'ta kendisine gönderdiği "geçmiş olsun" mektubuna samimi ifadelerle cevap verdiğini yazdı. Macron, Türkçe olarak "Değerli Tayyip" hitabıyla başlayan mektubunda Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerini iletti. Macron, "Umarım ki 2021 yılı Avrupa kıtasına Türkiye'nin olumlu katkılarıyla istikrarın döndüğü yıl olacak" ifadesine yer verdi. İki liderin yakın tarihte video konferans üzerinden görüşecekleri belirtildi. Zira 15 aydır iki ülke arasında soğuk rüzgârlar esiyordu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Macron’dan Türkçe mektup
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA