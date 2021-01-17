Macron’dan Türkçe mektup

Fransız L'Opinion gazetesi, Kovid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Aralık'ta kendisine gönderdiği "geçmiş olsun" mektubuna samimi ifadelerle cevap verdiğini yazdı. Macron, Türkçe olarak "Değerli Tayyip" hitabıyla başlayan mektubunda Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerini iletti. Macron, "Umarım ki 2021 yılı Avrupa kıtasına Türkiye'nin olumlu katkılarıyla istikrarın döndüğü yıl olacak" ifadesine yer verdi. İki liderin yakın tarihte video konferans üzerinden görüşecekleri belirtildi. Zira 15 aydır iki ülke arasında soğuk rüzgârlar esiyordu.