Merkel’ın halefi ‘Türk Armin’ oldu

Almanya'nın 16 yıldır başbakanlığını yürüten ve bir daha aday olmayacağını açıklayan Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) genel başkanlığına Armin Laschet seçildi. CDU'nun Kovid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda düzenlediği 33. Genel Kurulu'nda genel başkanlık için Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, eski Milletvekili Friedrich Merz ve Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen yarıştı. İlk turda, adayların delege sayısının yarısından fazlasının oyunu alamaması nedeniyle seçimlerde ikinci tura geçildi. En fazla oy alan iki adayın yarıştığı ikinci turda Laschet, 991 geçerli oyun 521'ini alarak CDU'nun yeni genel başkanı oldu. Dijital ortamda düzenlenen seçimin yasal olarak da tescil edilmesi için delegelerin bu seçimi mektupla onaylaması gerekiyor. Eylüldeki genel seçimlerde Merkel'in yerine aday olması beklenen Lashet, seçimleri kazanırsa yeni şansölye olacak.2005-2010 yıllarında Kuzey Ren-Vestfalya'da Aile, Kadın ve Uyum Bakanlığı'nı üstlenen ve bu görev kapsamında eyalette yaşayan Türklerle yakın ilişki kuran Laschet, Türk-Alman dostluğuna katkıda bulundu. Göçmenlere yakınlığı nedeniyle partisi içinde "Türk Armin" olarak tanınan Laschet, 2017'de yaklaşık 18 milyon nüfusla ülkenin en yoğun nüfusuna sahip Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin başbakanı oldu. Türkiye'yi "Almanya için önemli bir ülke" olarak nitelendiren Laschet, mülteci krizi sonrasında Merkel'in izlediği "açık kapı" politikasına verdiği destekle biliniyor. Laschet, Merkel'in partisini merkez sağda konumlandıran, diğer parti seçmenlerine de hitap eden ılımlı politikalarına yakınlığıyla tanınıyor. Aachen kentinde 1961'de doğan Laschet, hukuk ve gazetecilik eğitimi aldı.