Son dakika: Joe Biden'ın ilk işi ne olacak? Detaylar ortaya çıktı

Buna göre Biden;

-ABD'yi Paris İklim Anlaşması'na geri döndürecek

-Çoğunluğu Müslüman ülkelerden seyahat yasaklarını kaldıracak

-Federal binalarda ve eyaletler arası seyahatlerde maske takmayı zorunlu hale getirecek

-Ülke genelinde salgın nedeniyle evden çıkartma ve evlere el konulmasına yönelik yasağı uzatacak

YENİ GÖÇ YASASI!

Biden'ın aynı zamanda yeni bir göç yasa tasarısını Kongre'ye sunması ve 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomiyi canlandırma paketini Kongre'den geçirmeye odaklanması bekleniyor.

Biden ayrıca yönetiminin görevdeki ilk 100 gününde 100 milyon Covid-19 aşısı yapmayı vaat etti.