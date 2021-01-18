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baskınından yeni görüntüler! memurunun korku dolu anları kamerada

Yankıları devam eden baskınında yeni görüntüler ortaya çıktı. 6 Ocak’ta Trump destekçilerinin ’ın başkanlığının onanmasına engel olmak için gerçekleştirdikleri kanlı Kongre baskınında çekilmiş görüntüleri yaşanılan kaosu bir kez daha gözler önüne serdi. ABD’li ’ın servis ettiği yeni görüntülerde, şiddetli baskında yetersiz kalan güvenlik personelinin yaşadığı korku dolu anlar da kameraya yansıyor.

Giriş Tarihi: 18.1.2021 12:19 ABONE OL
ABD Kongre baskınından yeni görüntüler! Polis memurunun korku dolu anları kamerada

Kanlı Kongre baskınının dünya gündeminde yarattığı bomba etkisi uzun süre konuşulacağa benziyor. ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüne sebep olan şiddet eylemlerine ilişkin yeni gelişmeler, gün ışığına çıkmaya devam ediyor.

İÇERDEN YENİ GÖRÜNTÜLER

ABD'li dergi The New Yorker'ın yayınladığı yeni görüntüler, baskın sırasında içerde yaşanan kaosu bir kez daha gözler önüne serdi. Olaylar sırasında içerde bulunan tecrübeli gazeteci Luke Mogelson imzası taşıyan görüntülerde, güvenlik güçlerinin yaşadığı çaresiz anlar kaydedildi.

Yağmalama olayları sırasında yaralanan göstericilerin de yer aldığı görüntülerde, dış görünüşüyle gündeme oturan boynuzlu kürküyle bilinen 'Bizon Adam' Jacob Chansley'nin şiddetli tepkileri dikkat çekiyor.

POLİS ÇARESİZ KALDI

Görüntülerin ardından, Kongre salonunu işgal eden göstericilere müdahale etmekte yetersiz kalan güvenlik görevlilerin, işgalcilerle yaşadığı diyaloglar da oldukça ses getirdi. Baskın sırasında yüzünden plastik mermiyle yaralanan ve Meclis salonunun ortasına oturan göstericinin, polisin yardım teklifini redderek telefon görüşmesine devam etmesi oldukça tepki çekerken, salonda tek başına görev yapan polis memurunun, işgalcilere 'efendim' diye hitap etmesi de eleştiri yağmuruna tutuldu.

VATANA İHANET SLOGANLARI

İşgalcilerden, Senato binasını terk etmelerini rica eden polis memurunun yardımına kimsenin gelmediği görülürken, içeri girmeye devam eden Trump taraftarlarının "vatana ihanet" sloganları attığı görülüyor.

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ABD Kongre baskınından yeni görüntüler! Polis memurunun korku dolu anları kamerada
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