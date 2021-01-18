ABD Kongre baskınından yeni görüntüler! Polis memurunun korku dolu anları kamerada

POLİS ÇARESİZ KALDI

Görüntülerin ardından, Kongre salonunu işgal eden göstericilere müdahale etmekte yetersiz kalan güvenlik görevlilerin, işgalcilerle yaşadığı diyaloglar da oldukça ses getirdi. Baskın sırasında yüzünden plastik mermiyle yaralanan ve Meclis salonunun ortasına oturan göstericinin, polisin yardım teklifini redderek telefon görüşmesine devam etmesi oldukça tepki çekerken, salonda tek başına görev yapan polis memurunun, işgalcilere 'efendim' diye hitap etmesi de eleştiri yağmuruna tutuldu.