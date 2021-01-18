ABD'deki kanlı kongre baskınına ilişkin şoke eden iddia: 12 sayfalık rapor...

Raporda, "Bu ümitsizlik ve hayal kırıklığı şiddete dönüşebilecek bir teşvik haline gelebilir. Önceki protestolardan farklı olarak 6'sında Kongre hedef olabilir." ifadelerine yer verildi.

Haberde, söz konusu istihbarat uyarısına rağmen 6 Ocak'ta Kongre etrafında yeterli güvenlik önleminin alınamamış olmasının "ciddi bir güvenlik açığına" işaret ettiği kaydedildi.