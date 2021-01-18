Almanya’da şoke eden karantina önlemi! Mülteci kampları kullanılacak…

Koronavirüs mutasyonunun ardından alarma geçen Almanya, gün geçtikçe artan vaka sayıları nedeniyle endişeli.

Ülke genelinde hastanelerde doluluk oranı artarken, 24 saatte bildirilen koronavirüs vaka sayıları da yetkilileri daha sıkı önlemler almaya itti.

CEZA OLARAK MÜLTECİ KAMPINA YOLLANACAKLAR

Alman basınında yer alan haberlere göre ülkenin doğu eyaleti Saksonya'da sıra dışı bir önlem alındı. Koronavirüs pozitif çıkmasına rağmen karantina kurallarına uymayarak günlük hayata karışan vakaların bildiriminin sıklaşmasının ardından harekete geçen eyalet yetkilileri, mülteci kamplarını ceza vermek için kullanacak.

Çıkan haberleri doğrulayan Saksonya eyalet yetkilileri, gelecek haftadan itibaren yapımına başlanacak olan karantina bölgelerini, artık kullanılmayan mülteci kamplarının içine inşa edecek. Dresden'de bulunan mülteci kamplarının, önlemler kapsamında yeniden tasarlanacağını söyleyen yetkililer, burada polis gözetimi altında tutulacak olanların, karantina ihlalini birden çok kez gerçekleştirenler için olacağını söyledi.