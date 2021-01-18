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’da şoke eden karantina önlemi! Mülteci kampları kullanılacak…

Yeni tip koronavirüs salgınının artmasıyla beraber alarma geçen ’da salgına yönelik önlemler giderek sıklaşıyor. Artan vaka sayıları nedeniyle alarma geçen ’da, koronavirüs kontrolü sağlamak için dikkat çeken bir önlem alındı. Yeni karara göre mülteci kampları, karantina kurallarını ihlal edenlere ev sahipliği yapacak.

Giriş Tarihi: 18.1.2021 14:09 Son Güncelleme: 18.1.2021 14:22 ABONE OL
Almanya’da şoke eden karantina önlemi! Mülteci kampları kullanılacak…

Koronavirüs mutasyonunun ardından alarma geçen Almanya, gün geçtikçe artan vaka sayıları nedeniyle endişeli.

Ülke genelinde hastanelerde doluluk oranı artarken, 24 saatte bildirilen koronavirüs vaka sayıları da yetkilileri daha sıkı önlemler almaya itti.

CEZA OLARAK MÜLTECİ KAMPINA YOLLANACAKLAR

Alman basınında yer alan haberlere göre ülkenin doğu eyaleti Saksonya'da sıra dışı bir önlem alındı. Koronavirüs pozitif çıkmasına rağmen karantina kurallarına uymayarak günlük hayata karışan vakaların bildiriminin sıklaşmasının ardından harekete geçen eyalet yetkilileri, mülteci kamplarını ceza vermek için kullanacak.

Çıkan haberleri doğrulayan Saksonya eyalet yetkilileri, gelecek haftadan itibaren yapımına başlanacak olan karantina bölgelerini, artık kullanılmayan mülteci kamplarının içine inşa edecek. Dresden'de bulunan mülteci kamplarının, önlemler kapsamında yeniden tasarlanacağını söyleyen yetkililer, burada polis gözetimi altında tutulacak olanların, karantina ihlalini birden çok kez gerçekleştirenler için olacağını söyledi.

KAÇAKLARI POLİS DENETLEYECEK

Benzer bir sistemin Brandenburg'da da kurulacağını söyleyen yetkililer, şehrin çeşitli noktalarında koronavirüs gözaltı merkezlerinin de kurulacağını söyledi.

Güneybatı Almanya'da bulunan Baden Württemberg eyaletinde ise, hastane içindeki polis denetimli odalara karantinayı ihlal edenler yerleştirilecek.

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Almanya’da şoke eden karantina önlemi! Mülteci kampları kullanılacak…
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