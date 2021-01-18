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’da tansiyon yine yükseldi: 75 gözaltı

Giriş Tarihi: 18.1.2021 ABONE OL
Fransa’da tansiyon yine yükseldi: 75 gözaltı
Fransa'da dondurucu soğuk ve kar yağışına rağmen binlerce kişi, güvenlik yasa tasarısını protesto etmek için sokağa indi. Başta başkent Paris olmak üzere ülkenin birçok kentinde organize edilen protestolarda göstericiler, güvenlik güçlerinin görüntülerinin sosyal mecralarda yayımlanmasını yasaklayan yasa tasarısının geri çekilmesini istedi. Göstericiler, "Polis her yerde, adalet hiçbir yerde", "Polis devleti gösteri yapmamızı engelleyemez" sloganları attı. Polis, konser düzenlemek isteyen gruba müdahale ederken güvenlik güçleri kendilerine kartopu fırlatan göstericilere göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği gösterilerde, 75 kişi gözaltına alındı.
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Fransa’da tansiyon yine yükseldi: 75 gözaltı
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