İngiltere’den şoke eden görüntüler! Koranavirüse meydan okudular...

Dünyayı yeniden alarma geçiren mutasyona uğramış yeni tip koronavirüsün ilk etkilediği ülke olan İngiltere'den gelen fotoğraflar korkuttu.
Dün İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri CEO'su Sir Simon Stevens'ın yaptığı '25 Aralık Noel gününe kıyasla hastanelerde 15 bin daha fazla koronavirüs hastası var. Stevens, her 30 saniyede bir koronavirüs hastasının hastaneye başvuruyor' açıklamalarıyla beraber yeni salgının ciddiyetinin gözler önüne serildiği ülkede vatandaşlar, durumun ciddiyetini kavramamış görünüyor.
GÜNEŞ, İNGİLİZLERİ SOKAĞA DÖKTÜ
Basına yansıyan ciddi rakamların ardından ulusa seslenerek insanlara 'evden çıkmamaları' için adeta yalvaran İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın tüm çabaları boşa gitti. Kış aylarında kapalı ve yağışlı olan ülkede hafta sonu hakim olan güneşli hava, İngilizlerin sokaklara ve sahillere akın etmesine neden oldu.
POLİSTEN 'EVDE KALIN' UYARISI
İngiliz polis departmanı, Twitter sayfalarından yaptığı paylaşımda, halkı sorumlu davranmaya çağırdı.
Ülkede hafta sonu dışarı çıkanların akın ettiği noktalardan biri olan Victoria Park'ta devriye gezdiklerini duyuran polis kuvvetleri, vatandaşları sosyal mesafeye ve maske önlemine uymayacaklarsa dışarı çıkmamaya çağırdı.
MASKE YOK, ÖNLEM YOK
Kış güneşinin tadını çıkarmak için maske uygulamasına ve sosyal mesafe önlemlerine kulak asmadan ülkenin popüler güney kesimlerinden Brighton ve Bournemouth'a akın eden İngilizler, verdikleri görüntüyle koronavirüs paniği yarattı.
Binlerce kişinin maskesiz şekilde sahil şeritlerinde yürürken, koşarken ve hatta piknik yaparken görüntülendiği ülkede, halkın dünyayı alarma geçiren salgına karşı takındığı umursamaz tavır eleştiri yağmuruna tutuldu.İngiltere'de korkutan tablo: Her 30 saniyede bir kişi hastaneye başvuruyor