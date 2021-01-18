İngiltere’den şoke eden görüntüler! Koranavirüse meydan okudular...

GÜNEŞ, İNGİLİZLERİ SOKAĞA DÖKTÜ

Basına yansıyan ciddi rakamların ardından ulusa seslenerek insanlara 'evden çıkmamaları' için adeta yalvaran İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın tüm çabaları boşa gitti. Kış aylarında kapalı ve yağışlı olan ülkede hafta sonu hakim olan güneşli hava, İngilizlerin sokaklara ve sahillere akın etmesine neden oldu.