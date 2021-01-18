Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiltere’den şoke eden görüntüler! Koranavirüse meydan okudular...

’den şoke eden görüntüler! Koranavirüse meydan okudular...

Mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün pençesinde kıvranan , skandal ölüm oranlarıyla gündemden düşmüyor. Yapılan son açıklamalara göre her 30 saniyede bir kişinin koronavirüs nedeniyle hastaneye başvurduğu ülkede vatandaşlar, sağlık önlemlerine kulak asmıyor. Dün ülkenin sahil kesimlerinden gelen görüntülerde İngilizlerin salgına adeta davetiye çıkardığı görüldü.

Giriş Tarihi: 18.1.2021 10:42 Son Güncelleme: 18.1.2021 11:06 ABONE OL
İngiltere’den şoke eden görüntüler! Koranavirüse meydan okudular...

Dünyayı yeniden alarma geçiren mutasyona uğramış yeni tip koronavirüsün ilk etkilediği ülke olan İngiltere'den gelen fotoğraflar korkuttu.

Dün İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri CEO'su Sir Simon Stevens'ın yaptığı '25 Aralık Noel gününe kıyasla hastanelerde 15 bin daha fazla koronavirüs hastası var. Stevens, her 30 saniyede bir koronavirüs hastasının hastaneye başvuruyor' açıklamalarıyla beraber yeni salgının ciddiyetinin gözler önüne serildiği ülkede vatandaşlar, durumun ciddiyetini kavramamış görünüyor.

GÜNEŞ, İNGİLİZLERİ SOKAĞA DÖKTÜ

Basına yansıyan ciddi rakamların ardından ulusa seslenerek insanlara 'evden çıkmamaları' için adeta yalvaran İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın tüm çabaları boşa gitti. Kış aylarında kapalı ve yağışlı olan ülkede hafta sonu hakim olan güneşli hava, İngilizlerin sokaklara ve sahillere akın etmesine neden oldu.

POLİSTEN 'EVDE KALIN' UYARISI

İngiliz polis departmanı, Twitter sayfalarından yaptığı paylaşımda, halkı sorumlu davranmaya çağırdı.

Ülkede hafta sonu dışarı çıkanların akın ettiği noktalardan biri olan Victoria Park'ta devriye gezdiklerini duyuran polis kuvvetleri, vatandaşları sosyal mesafeye ve maske önlemine uymayacaklarsa dışarı çıkmamaya çağırdı.

MASKE YOK, ÖNLEM YOK

Kış güneşinin tadını çıkarmak için maske uygulamasına ve sosyal mesafe önlemlerine kulak asmadan ülkenin popüler güney kesimlerinden Brighton ve Bournemouth'a akın eden İngilizler, verdikleri görüntüyle koronavirüs paniği yarattı.

Binlerce kişinin maskesiz şekilde sahil şeritlerinde yürürken, koşarken ve hatta piknik yaparken görüntülendiği ülkede, halkın dünyayı alarma geçiren salgına karşı takındığı umursamaz tavır eleştiri yağmuruna tutuldu.

İngiltere'de korkutan tablo: Her 30 saniyede bir kişi hastaneye başvuruyor

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere’den şoke eden görüntüler! Koranavirüse meydan okudular...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA