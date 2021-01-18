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İşte dünyanın en pahalı sanat eseri

’de, 2 bin 600 üniversite diplomasından yapılan “” ziyaretçi akınına uğradı. 470 milyon dolar değerindeki eser, Da Vinci’nin 450 milyon dolarlık “Salvator Mundi” tablosunu geride bıraktı

Giriş Tarihi: 18.1.2021 ABONE OL
İşte dünyanın en pahalı sanat eseri
ABD'nin Grand Central İstasyonu'nunda sergilenen, 14 metrelik yükseklikte, tamamı gerçek 2 bin 600 üniversite diplomasından yapılmış ve değeri 470 milyon dolar (yaklaşık 3.5 milyar lira) olan, dünyanın en pahalı sanat eseri "Da Vinci of Dept" ziyaretçi akınına uğradı. Amerika'daki üniversite eğitiminin yükselen maliyetine dikkat çekmek için, üniversite kampüslerinde uzun süredir tercih edilen bira markası Natural Light'in sanat eseri, bilinen en pahalı sanat eseri olan Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi (450.3 milyon dolar olan) tablosunu dahi geride bıraktı.

ĞİTİM PAHALILIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ
İçecek firması, Amerika'da 4 yıllık üniversite eğitiminin ortalama maliyeti olarak belirlediği 180 bin dolar çarpı sergilenen 2 bin 600 diploma için, 470 milyon dolarlık değeri elde ederek, bu çalışmayı şimdiye kadar yapılmış en pahalı sanat eseri olarak belirledi. Marka, ortaya çıkan sanat eserini "Tasarım, öğrencilerin hem borç krizi ölçeğini göstermeyi, hem de kolej borcunun yükü altında olanlar için yarattığı kaotik etkiye dikkat çekmeyi amaçlıyor"şeklinde tanımlıyor. Bu, markanın ülkedeki öğrenci borcu sorununa ışık tutmaya yönelik devam eden çabasının bir parçası. ABD'de öğrenci kredisi borcu 1.7 trilyon dolar olarak 2021'de rekor seviyeye ulaştı.

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İşte dünyanın en pahalı sanat eseri
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