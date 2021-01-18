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, 'yi Kovid-19 salgınında "riskli ülkeler" listesinden çıkardı

Yeni tip (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında riskli ülkeler listesini haftalık olarak güncelleyen , ’yi bu listeden çıkardı.

AA
Giriş Tarihi: 18.1.2021 22:30 Son Güncelleme: 18.1.2021 22:43 ABONE OL
Romanya, Türkiye'yi Kovid-19 salgınında riskli ülkeler listesinden çıkardı

Romanya, bu kararını Türkiye'deki vaka sayılarında kaydedilen düşüş nedeniyle aldı. Türkiye, bir ay önce riskli ülkeler listesine dahil edilmişti.

Öte yandan Romanya Ulusal Acil Durumlar Komitesi tarafından alınan karara göre, Kovid-19'a karşı her iki doz aşıyı yaptıran kişiler, ikinci dozun vurulduğu tarihin üzerinden 10 gün geçmesinin ardından riskli ülkelerden gelseler bile karantinaya alınmayacak.

Bu kişilerin, Romanya'ya girişte, geldikleri ülkede aşıyı vuran sağlık birimi tarafından her iki aşıyı da olduklarını gösteren belgeyi ibraz etmeleri zorunlu olacak.

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Romanya, Türkiye'yi Kovid-19 salgınında "riskli ülkeler" listesinden çıkardı
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