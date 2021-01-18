Son dakika haberler | Akciğer sıvısını incelediler: İşte corona virüsün uzun sürmesinin nedeni...

ABD'li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışmada, yeni tip corona virüsün akciğerlerde yavaş hareket ettiği için diğer virüs ve bakterilerin neden olduğu zatürreden daha uzun süreli zarar verdiği ortaya konuldu.

Araştırmacılar, ayrıca bu durum nedeniyle Covid-19 hastalarında sürekli olarak ateş ve düşük tansiyon ile beyin, kalp ve diğer organlarda hasar görülebileceğini söyledi.