Son Dakika: Trump yarın koltuğu terk edecek! İşte son icraatları…

ABD, Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin edip göreve gelmesine hazırlanıyor. Ülkenin başkenti Washington'da 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan yemin törenine yönelik hazırlıklar, en üst düzey güvenlik önlemleriyle birlikte devam ederken, sessizliğini koruyan Trump cephesinden de yeni haberler geldi.
BEYAZ YAKALILARA AF VE CEZA İNDİRİMİ
ABD basının haberine göre 10 Ocak'ta Beyaz Saray'da bulunan Oval Ofis'teki son gününü geçirecek olan Trump'ın son icraatları belli oldu. Hakkında, yemin törenini yapılacağı gün sabah erken saatlerde başkenti terk edeceği ve Florida'ya yerleşeceği söylentileri dolaşan ABD Başkanı, son imzalarını da suçlular için atacak.
LİSTEDE 100 İSİM VAR
İsmi açıklanmayan kaynakların aktardığı bilgilere göre Trump, son görev gününde yaklaşık 100 af ve ceza indirimini onaylayacak.
Aralarında yüksek profilli beyaz yakalı suçluların ve hakkında çok sayıda suçlama bulunan rapçilerin de bulunduğu kişilere yönelik çıkaracağı af kararlarıyla gündeme gelen Trump'ın, kendisi hakkında ise af çıkarması beklenmiyor.
"TRUMP İNSANLARIN KENDİSİNE BORÇLU OLMASINI SEVER"
Dün teslim edildiği söylenen af listesindeki isimlerin, Trump'ın kişisel bağları bulunan isimleri de içerdiği söylenirken ismi açıklanmayan kaynaklar Trump'ın bu listeyi "kişisel çıkarları" doğrultusunda oluşturduğunu söyledi. İsimsiz kaynak, CNN muhabirlerine bulunduğu açıklamada "Trump bu af kararlarını tek taraflı olduğu için aldı çünkü ileride kendisine fayda sağlayabilecek kişilerin kendisine borçlu olmasını sever." ifadelerini kullandı.
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