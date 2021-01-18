Son Dakika: Trump yarın koltuğu terk edecek! İşte son icraatları…

ABD, Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin edip göreve gelmesine hazırlanıyor. Ülkenin başkenti Washington'da 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan yemin törenine yönelik hazırlıklar, en üst düzey güvenlik önlemleriyle birlikte devam ederken, sessizliğini koruyan Trump cephesinden de yeni haberler geldi.

BEYAZ YAKALILARA AF VE CEZA İNDİRİMİ

ABD basının haberine göre 10 Ocak'ta Beyaz Saray'da bulunan Oval Ofis'teki son gününü geçirecek olan Trump'ın son icraatları belli oldu. Hakkında, yemin törenini yapılacağı gün sabah erken saatlerde başkenti terk edeceği ve Florida'ya yerleşeceği söylentileri dolaşan ABD Başkanı, son imzalarını da suçlular için atacak.