Çinli sağlık çalışanlarından korkutan itiraf: Bize sesimizi çıkarmamamız söylendi

KONUŞMAMALARI İÇİN BASKI

Çin'de salgının ilk ortaya çıktığı dönemlerde durumu değerlendirmek üzere toplantı yapan doktorlara virüsün ne kadar tehlikeli olduğu hakkında 'konuşmamaları' söylendi. İsmini gizleyen bir doktor, 'Bu virüsün insandan insana bulaştığını biliyorduk ancak bize sesimizi çıkarmamamız söylendi" diye konuştu. Sağlık görevlileri ayrıca, seyahat ve kalabalığın virüsün yayılmasını hızlandırabileceğini fark ettiklerini, yetkililere Ay Yeni Yılı kutlamalarını iptal etmeleri gerektiğini ancak tavsiyelerinin dikkate alınmadığını aktardı.