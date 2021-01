Çinli sağlık çalışanlarından korkutan itiraf: Bize sesimizi çıkarmamamız söylendi

Çinli sağlık görevlileri, İngiliz televizyon kanalı ITV'de yayınlanacak olan 'Salgın: Dünyayı Sarsan Virüs' (Outbreak: The Virus That Shook The World) belgesi için bir gazeteci tarafından gizlice kayda alındı. İngiltere'nin ITV kanalında yayınlanacak olan belgesel, Çin'in salgının ilk günlerinde salgınla ilgili gerçeklikleri nasıl çarpıttığını konu aldı. Belgeseldeki görüntülerde, Çinli sağlık görevlilerinin, koronavirüsün Vuhan'da ortalığı kasıp kavurmaya başladığı zamanların ne kadar etkili ve tehlikeli olduğunu anlatıyor.