Hillary Clinton’dan şoke eden iddia! ‘Trump Kongre baskın sırasında…’

ABD'de çok konuşulan 6 Ocak kanlı Kongre baskınının etkileri konuşulmaya devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, destekçilerini Seçilmiş Başkan Joe Biden'a karşı kışkırtarak, Temsilciler Meclisi'nin "meşru olmayan" Biden'ın zaferini onamaması için sosyal medya atağı başlatmasının ardından gelişen Kongre baskını, 5 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı.
"TRUMP'IN TELEFON KONUŞMALARINI DİNLEMELİYİZ"
Olayların ardından Twitter hesabı askıya alınan ve sessizliğe gömülen Trump'a ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.
ABD eski başkanı Bill Clinton'ın eşi ve eski başkan adayı Demokrat Hillary Clinton, sözleriyle gündemi karıştırdı. İddialarını Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat isim Nancy Pelosi'yle yaptığı podcast programında dile getiren Clinton, gündeme oturdu.
"OLANLAR PUTİN'E ARMAĞANDI"
Kanlı Kongre baskını sırasında Trump'ın, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon konuşması gerçekleştirdiğini iddia eden Clinton, Trump'ın telefon kayıtlarının ortaya çıkmasını istediğini söyledi.
Trump'ın "başka işlerin" peşinde olduğunu söyleyen Clinton, ABD Başkanı'nın demokrasiyi hiçe saydığını sözlerine ekledi.
"Trump'ın, isyancıların başkentimizi işgal ettiği gün Putin ile konuşup konuşmadığını görmek için telefon kayıtlarını görmek isterdim" ifadelerini kullanan Clinton, "Putin'in siyasi, mali veya kişisel, nasıl bir bağlantısı olduğunu bilmiyorum ancak baskında yaşananlar adeta Putin'e bir armağandı, çünkü o ülkemizde ve tüm dünyada demokrasiyi baltalamak istiyor" yorumunda bulundu.
Kongre işgalcilerinin, bilmeden de olsa Rusya'ya hizmet ettiğini söyleyen Clinton, "Bu insanlar, bilmedikleri bir şekilde, Putin kuklaları olabilir." ifadelerini kullandı.