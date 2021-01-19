Hillary Clinton’dan şoke eden iddia! ‘Trump Kongre baskın sırasında…’

"OLANLAR PUTİN'E ARMAĞANDI"

Kanlı Kongre baskını sırasında Trump'ın, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon konuşması gerçekleştirdiğini iddia eden Clinton, Trump'ın telefon kayıtlarının ortaya çıkmasını istediğini söyledi.

Trump'ın "başka işlerin" peşinde olduğunu söyleyen Clinton, ABD Başkanı'nın demokrasiyi hiçe saydığını sözlerine ekledi.

"Trump'ın, isyancıların başkentimizi işgal ettiği gün Putin ile konuşup konuşmadığını görmek için telefon kayıtlarını görmek isterdim" ifadelerini kullanan Clinton, "Putin'in siyasi, mali veya kişisel, nasıl bir bağlantısı olduğunu bilmiyorum ancak baskında yaşananlar adeta Putin'e bir armağandı, çünkü o ülkemizde ve tüm dünyada demokrasiyi baltalamak istiyor" yorumunda bulundu.

Kongre işgalcilerinin, bilmeden de olsa Rusya'ya hizmet ettiğini söyleyen Clinton, "Bu insanlar, bilmedikleri bir şekilde, Putin kuklaları olabilir." ifadelerini kullandı.