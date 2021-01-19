Son Dakika: ABD’li meclis başkanını korkutan iddia! Ruslara satmaya çalıştı…

RUS İSTİHBARATINA SATMAYA ÇALIŞTI İDDİASI

Mahkemeye iletilen yazılı ifadede, ihbarın, FBI'ın Williams'ın eski erkek arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişiden geldiği belirtildi. Söz konusu kişi, Williams'ın diz üstü bilgisayarı ya da hafıza diskini Rusya'daki bir arkadaşına satmayı amaçladığını ve bu kişinin de daha sonra cihazı Rusya'nın yabancı istihbarat servisi olan SVR'ye satmayı planladığını iddia etti. İhbarda bulunan kişiye göre cihazın Rusya'ya iletilmesi planı, bilinmeyen sebeplerden dolayı hayat geçirilemediği dile getirildi.