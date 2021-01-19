Son dakika haber | Corona virüste korkutan açıklama: Covid-19'a yakalanma riskini yüzde 250 artırıyor

Uyku kalitesinin iyileştirilmesi için insanlara her gün aynı saatte yatıp kalkmaları ve sabahları çalar saatten vazgeçmeleri önerisinde bulunan Kalinkin, "İşimiz, çoğu insan için yedi ila dokuz saatlik uyku normunu hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Kalinkin, ayrıca insanların daha iyi uyanmasını ve sirkadyen ritimlerinin düzenlemesini mümkün kılan ışıklı aygıtları da kullanabileceklerini sözlerine ekledi.

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