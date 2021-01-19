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Son dakika haber | Corona virüste korkutan açıklama: Covid-19'a yakalanma riskini yüzde 250 artırıyor

Son dakika haberi: Rus bilim insanlarından corona virüse ilişkin korkutan bir açıklama geldi. Rus bilim insanları genelinde 96 milyonun üzerinde kişinin enfekte olduğu 2 milyonun üzerinde kişinin ise hayatını kaybettiği corona virüs salgınıan ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Bilim insanlarından yapılan açıklamada; uyku eksikliğinin corona virüs riskini yüzde 250 oranında artırdığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 19.1.2021 10:20 Son Güncelleme: 19.1.2021 10:52 ABONE OL
Son dakika haber | Corona virüste korkutan açıklama: Covid-19'a yakalanma riskini yüzde 250 artırıyor

SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs slagınına ilişkin yeni araştırma sonuçları ortaya çıkamya devam ediyor. Rus bilim insanı Aleksandr Kalinkin, uyku eksikliğinin vücut üzerindeki yıkıcı örneklerine dikkat çekerek krikit uyarılarda bulundu. Rus bilim insanı corona virüs dahil olmak üzere viral enfeksiyonları kapma riskini yüzde 250 oranında artırdığını söyledi. İşte detaylar...

YÜZDE 250 ORANINDA ARTIRIYOR

Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Uyku Tıbbı Merkezi Başkanı Dr. Aleksandr Kalinkin, uyku eksikliğinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dahil olmak üzere viral enfeksiyonları kapma riskini yüzde 250 oranında artırdığını söyledi.

"UYKU VE BAĞIŞIKLIK NEREDEYSE EŞ ANLAMLIDIR"

Sputnik'in haberine göre; Govorit Moskva radyosuna verdiği demeçte, uyku eksikliğinin bağışıklık sistemi üzerinde yıkıcı etkisi olduğuna dikkat çeken Kalinkin, "Uyku ve bağışıklık neredeyse eş anlamlıdır. Uykuda azalma olması halinde bağışıklık sert bir şekilde düşer ve beş saatten az uyuyan bir kişinin yedi saatten fazla uyuyanlara kıyasla herhangi bir viral enfeksiyona yakalanma olasılığı yüzde 250'den fazla olur. Uyku çok önemli, bağışıklığımızı o sağlıyor" diye konuştu.

Uyku kalitesinin iyileştirilmesi için insanlara her gün aynı saatte yatıp kalkmaları ve sabahları çalar saatten vazgeçmeleri önerisinde bulunan Kalinkin, "İşimiz, çoğu insan için yedi ila dokuz saatlik uyku normunu hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Kalinkin, ayrıca insanların daha iyi uyanmasını ve sirkadyen ritimlerinin düzenlemesini mümkün kılan ışıklı aygıtları da kullanabileceklerini sözlerine ekledi.

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Son dakika haber | Corona virüste korkutan açıklama: Covid-19'a yakalanma riskini yüzde 250 artırıyor
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