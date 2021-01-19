Son Dakika | Kan grubuna göre koronavirüs araştırmasından sonra yeni bulgu: İkizlerde covid belirtileri...

Geçtiğimiz yıl baharın başlarında, Michigan'da yaşayan ikiz kız kardeşler ateş ve nefes darlığı ile hastaneye yatırıldı. Kelly bir haftadan kısa bir süre sonra taburcu edilirken, kız kardeşi yoğun bakıma kaldırıldı. Kimberly, neredeyse bir ayını yoğun bakımda, zaman zaman entübe halde ve şoklar yaşayarak geçirdi. Kelly evine döndükten haftalar sonra, ikiz kardeşi Kimberly hâlâ zar zor yemek yiyebiliyor, nasıl konuşacağını, yürüyeceğini, çiğnemesini ve yutacağını yeniden öğreniyordu.

Yaklaşık bir yıl sonra, kız kardeşler, hastalıklarının neden olduğu semptomlar ve farklı tedavi sürecini sorguluyorlar. İkiz kardeşlerden hastalığı hafif geçiren Kelly, "Bilmek istiyorum. Covid hastalığı, ikiz kardeşimde neden benden daha ağır seyretti" dedi.