Son Dakika | Kan grubuna göre koronavirüs araştırmasından sonra yeni bulgu: İkizlerde covid belirtileri...

Geçtiğimiz yıl baharın başlarında, Michigan'da yaşayan ikiz kız kardeşler ateş ve nefes darlığı ile hastaneye yatırıldı. Kelly bir haftadan kısa bir süre sonra taburcu edilirken, kız kardeşi yoğun bakıma kaldırıldı. Kimberly, neredeyse bir ayını yoğun bakımda, zaman zaman entübe halde ve şoklar yaşayarak geçirdi. Kelly evine döndükten haftalar sonra, ikiz kardeşi Kimberly hâlâ zar zor yemek yiyebiliyor, nasıl konuşacağını, yürüyeceğini, çiğnemesini ve yutacağını yeniden öğreniyordu.
Yaklaşık bir yıl sonra, kız kardeşler, hastalıklarının neden olduğu semptomlar ve farklı tedavi sürecini sorguluyorlar. İkiz kardeşlerden hastalığı hafif geçiren Kelly, "Bilmek istiyorum. Covid hastalığı, ikiz kardeşimde neden benden daha ağır seyretti" dedi.
Salgının başlangıcından bu yana belgelenen 94 milyon hasta arasında, aynı DNA'ya sahip insanlar için bile semptomlar birbiriyle benzerlik göstermedi.
Fotoğraf: Emily Rose Bennett, NY Times
Tek yumurta ikizleri, araştırmacılara, koronavirüs hastalığının kodlarını çözmek için hazır bir deney imkanı sunuyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Avrupa ve diğer ülkelerdeki ikiz covid hastası kayıtları yardımıyla, araştırmacılar genetiğin Covid-19 hastalarının yaşadığı semptomları etkileyebileceğini doğruluyor.
Bu çalışmalar aynı zamanda çevrenin ve saf şansın öneminin altını çizdi: Tek yumurta ikizleri arasında bile, bağışıklık sistemleri çok farklı görünebilir ve bir ömür boyu bu durum daha da farklılaşabilir.
Geçen baharda Standart ikizleri tedavi eden doktorlardan biri olan Dr. Mishita Goel, virüs haritasının her kız kardeşinde böylesine farklı tıbbi yörüngeler olduğunu görünce şaşkınlık yaşadığını söyledi. Geçen yaz ikizlerle ilgili bir vaka çalışması yayınlayan Dr. Goel, "Şaşırdık" dedi.
Her iki kız kardeş de aşırı kiloluydu ve metabolik sorunları vardı. Dr. Goel, astımı ve daha şiddetli bir diyabet hastalığı olan Kelly'nin yoğun bakıma girme riskinin biraz daha yüksek olabileceğini söyledi. Ama daha da kötüye giden Kimberly'di.
Bir Covid vakasının ciddiyetini etkileyen faktörlerden en azından bazıları genomlara bağlıdır. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, örneğin 0 kan grubunda olan kişilerin, koronavirüs nedeniyle ciddi şekilde hastalanma riskinin biraz daha düşük olabileceğini öne sürüyor (uzmanlar bu tür bulgulara sıkı sıkıya bağlı kalmaya karşı uyarıda bulunuyorlar).
Çocukluk ve ergenlik döneminde, ikizler arasındaki biyolojik farklılık, farklı mikroplar bağırsaklarını kolonize ettikçe daha da derinleşiyor veya çevredeki ince değişimler genomlarının bazı kısımlarını sıkıştırıyor. Bu da bazı genetik bölümleri okumayı zorlaştırıyor veya daha kolay hale getiriyor.
Gelişim biyoloğu Anita Pepper, tüm bu değişiklikler ve daha fazlasının bir kişinin bir enfeksiyona nasıl tepki vereceğini etkileyebileceğini söyledi.
Hücrelerin başladığı DNA aynı olsa bile koronavirüs semptomları farklılık gösterebilir. B hücreleri ve T hücreleri olarak adlandırılan belirli bağışıklık hücreleri, bazı yönlerden, özellikle başladıkları genlere karşı dayanıklıdır. Bu hücrelerin işinin bir kısmı, vücuda zarar verebilecek patojenleri tanıyan antikorlar gibi proteinler üretmektir. Hücrelerin ve antikorların bulabildiği bu şüpheli şekillerden ne kadar fazla olursa, kişi hastalığı o kadar iyi önleyebilir.
Ancak bir antikorun olası her yinelemesi için ayrı bir geni kodlamak mantıklı olmaz. Bunun yerine, bağışıklık hücreleri savunma repertuarlarını, milyarlarca, trilyonlarca, hatta katrilyonlarca benzersiz genetik uzantı oluşturmak için DNA segmentlerini karıştırmayı ve eşleştirmeyi içeren rekombinasyon adı verilen bir süreçle oluşturur.