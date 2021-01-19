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’dan çarpıcı yazısı! ’daki ticari başarısı ses getirdi

’nin dış politikasını yakından takip eden medyası, şimdi de Türkiye’nin ’da yürüttüğü stratejik ilişkileri ele aldı. ’de yayınlanan analizde, Türkiye’nin bölgede kurduğu pozitif ilişkilerin son 15 yılda ülkelerarası ticaret hacmine olan katkısı ele alındı.

Giriş Tarihi: 19.1.2021 12:34 Son Güncelleme: 19.1.2021 13:11 ABONE OL
Yunan’dan çarpıcı Türkiye yazısı! Balkanlar’daki ticari başarısı ses getirdi

Yunanistan, Türkiye'nin dış politikada yürüttüğü ilişkileri yakından takip etmeye devam ediyor.

Yıllardır analiz üzerine analiz yayınlayarak Türkiye'nin kendini konumlandırdığı başarılı noktaları inceleyen Yunanistan, bölgesel bir güç olduğunu dünyaya kabul ettiren Türkiye'nin stratejik konumunu değerlendirdi.

TÜRKİYE BALKANLAR'DA ÖNEMLİ BİR GÜÇ

CNN Greece'de Vassilis Talamagas imzasıyla yayınlanan analizde, Türkiye'nin Balkanlar'da kurduğu başarılı ilişkiler ele alındı.

Türkiye'nin bölgede bulunan Sırbistan, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Makedonya'da kurduğu sağlam komşuluk ilişkilerine dikkat çeken Talamagas, bu ilişkilerde Türkiye'nin sözü geçen ülkelerle olan kopmaz tarihi bağlarının payının oldukça büyük olduğunu vurguladı.

TİCARİ HACİMDE REKOR ARTIŞ

Türkiye'nin Balkanlar'da dikkatle yürüttüğü siyasi ilişkilerin sonuçlarının, ülkeye ticari ilişkide artan kapasite olarak geri döndüğünü söyleyen Talamagas, analizde adeta Türkiye'nin bölgesel başarısına duyulan hayranlığı dile getirdi.

Balkan ülkelerinin Türkiye ile olan ticari hacminin 2002 yılından 2017 yılına kadar 364 milyondan eurodan 3 milyar euroya yükseldiğinin altının çizildiği analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgedeki farklı kimliklerin arka planını okumak ve ilişkileri şekillendirmekte oldukça başarılı olduğu vurgulandı.

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Yunan’dan çarpıcı Türkiye yazısı! Balkanlar’daki ticari başarısı ses getirdi
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