Yunan’dan çarpıcı Türkiye yazısı! Balkanlar’daki ticari başarısı ses getirdi

Yunanistan, Türkiye'nin dış politikada yürüttüğü ilişkileri yakından takip etmeye devam ediyor.

Yıllardır analiz üzerine analiz yayınlayarak Türkiye'nin kendini konumlandırdığı başarılı noktaları inceleyen Yunanistan, bölgesel bir güç olduğunu dünyaya kabul ettiren Türkiye'nin stratejik konumunu değerlendirdi.

TÜRKİYE BALKANLAR'DA ÖNEMLİ BİR GÜÇ

CNN Greece'de Vassilis Talamagas imzasıyla yayınlanan analizde, Türkiye'nin Balkanlar'da kurduğu başarılı ilişkiler ele alındı.

Türkiye'nin bölgede bulunan Sırbistan, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Makedonya'da kurduğu sağlam komşuluk ilişkilerine dikkat çeken Talamagas, bu ilişkilerde Türkiye'nin sözü geçen ülkelerle olan kopmaz tarihi bağlarının payının oldukça büyük olduğunu vurguladı.