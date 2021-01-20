Almanya’da İslam karşıtı AfD’ye dair kritik karar bekleniyor! Ajanlar görev alacak…

Alman siyasi arenasının gündeminde, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ne (AfD) karşı uygulanması beklenen istihbarat önlemleri var.

PARTİ İÇİNDE AJANLAR GÖREV ALACAK

Sağ liberal parti olma iddiasıyla yola çıkan ancak aşırı sağcıları, ırkçıları, yabancı ve göçmen karşıtlarının yoğun ilgisini çekerek İslam karşıtı radikalcileri bünyesi altına toplayan ve Alman siyasi arenasının önemli muhalefet seslerinden biri haline gelen AfD, yasa dışı eylemlerini artırdığı gerekçesiyle yakın takibe alındı.

Alman devlet kanalı ARD'nin içeriden edindiği kaynakların ifadelerine göre partinin tüm üyelerinin Alman istihbaratı tarafından 7/24 izlenmesi bekleniyor. Haftaya çıkacağı söylenen kararla beraber Federal Anayasa Koruma Teşkilatı'nın görevlendirdiği ajanlar, AfD'ye ajan sokma ve üyeleri görüntüleme ve ses kayıt sistemleriyle yasal olarak takibe alabilecek.