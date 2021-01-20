DSÖ: Aşılamada ahlaki çöküş yaşanıyor...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs aşısının zengin ve yoksul ülkeler arasında adil bir şekilde paylaşılmamasını eleştirdi. Ghebreyesus, "Şu anda en az 49 yüksek gelirli ülkede 39 milyondan fazla aşı dozu uygulandı. En düşük gelirli bir ülkede sadece 25 doz aşı uygulandı. 25 milyon değil, 25 bin değil, sadece 25" dedi. Dünyanın feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde olduğunu belirten Ghebreyesus, "Bu başarısızlığın bedeli dünyanın en fakir ülkelerinde yaşamlar ve geçim kaynakları ile ödenecek" ifadelerini kullandı.Vaka sayısı 96 milyonu geçti. 2 milyon 49 bin 352 kişi yaşamını yitirdi.24 saatte 989 kişi öldü.Aşılama 1 Şubat'ta başlayacak.2022'ye kadar 27 milyon kişi aşılanacak.Mutasyonlu türü tespit edildi.Geniş kitlelerin aşılanmasına başlandı.