Son dakika haberi: Gizlilik sözleşmesi skandalı sonrası WhatsApp son kozunu oynadı! Gazetelere ilan verdiler

Dünyanın en yaygın mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gizlilik sözleşmesinde değişikliğe giderek 8 Şubat itibarıyla kullanıcı verilerinin Facebook ile paylaşılacağını açıklamıştı. WhatsApp'ın söz konusu kararının ardından milyonlarca kullanıcı Telegram, BİP, Yaay gibi alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönelmişti.
GELEN TEPKİLER SONRASI YENİ AÇIKLAMA YAPILDI
Bu gelişmenin ardından WhatsApp, veri politikasına ilişkin yeni bir açıklama yayınladı. Şirketten yapılan açıklamada, 8 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni gizlilik sözleşmesinin 15 Mayıs'a ertelendiği ifade edildi. Açıklamada, "8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek. Sözleşme, yapılacak değişiklikle ilgili daha detaylı bilgilendirme yapmak için 15 Mayıs'a ertelendi" ifadelerine yer verildi.
KULLANICILARI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR
Buna rağmen kullanıcı kaybını önleyemeyen WhatsApp, kendileri için büyük bir pazar olan Hindistan'da kullanıcılarını elinde tutmak için birçok internet sitesine ve gazeteye tam sayfa reklam verdi. İlan başlığında "WhatsApp, gizliliğinize saygı duyar ve korur" ifadesiyle güncellemeye ilişkin açıklama yapıldı.
Hindistan hükümeti ise WhatsApp'tan, tepkilere neden olan gizlilik sözleşmesini geri çekmesini talep etti.
NE OLMUŞTU?
WhatsApp 4 Ocak'ta AB ülkeleri dışındaki ülkelerdeki kullanıcılarına yönelik Gizlilik İlkesi'ni yayımlamıştı.
Gizlilik İlkesi'nde "Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler." ifadeleri yer almıştı.
WhatsApp'ın 8 Şubat'a kadar yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmesi kullanıcılardan tepki çekerken, "Avrupa Bölgesi" kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini, bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketleriyle paylaşılmayacağını duyurması da başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede "çifte standart" eleştirilerini gündeme getirmişti.
WhatsApp yeni açıklaması ile WhatsApp ve Facebook'un mesajları göremediğini tekrar teyit ederken, eleştirilerin odağında yer alan güncellemeden Avrupa Bölgesi'nin muaf tutulması ve 8 Şubat'a kadar kabul etme zorunluluğu ile ilgili ise detaylara yer vermedi.
WHATSAPP, KULLANICILARIN HANGİ VERİLERİNİ TOPLAYABİLİYOR?
Hesap Bilgileri
Mesajlar
Bağlantılar
Durum Bilgisi
İşlem ve Ödeme Verileri
Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler
Kullanım ve Kayıt Bilgileri
Cihaz ve Bağlantı Bilgileri
Konum Bilgileri
Çerezler
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