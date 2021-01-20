Son dakika | Tom Hanks sunacak! Biden yemin edecek! ABD Başkanlık devir teslim töreni ilklere sahne olacak

ÜLKE TARİHİNDE İLK DEFA "İKİNCİ BEYEFENDİ" UNVANI KULLANILACAK

Biden ve Harris ikilisinin yemin töreni sonrası Başkan Biden ve eşi İlk Hanımefendi Dr. Jill Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi İkinci Beyefendi Douglas Emhoff, ordu mensuplarıyla birlikte Doğu Cephesinde Pass in Review törenine katılacak.

Bu tören, geleneksel olarak yeni bir Başkomutana (Joe Biden) barışçıl bir güç aktarımını yansıtan ve uzun süredir devam eden bir askeri gelenek olarak biliniyor.