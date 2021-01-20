Trump dönemi bitiyor

ABD'ninbaşkenti Washington'da 6 Ocak'ta 5 kişinin öldüğü kanlı Kongre baskınının ardından bugün devir teslim töreni düzenlenecek. Başkan Donald Trump'ın ayrılmasının ardından Beyaz Saray'a Joe Biden geçecek. Biden'ın yemin törenine katılmayarak, çok uzun süre sonra bir geleneği bozmaya hazırlanan Trump'ın kendisi için bir veda etkinliği planladığı açıklandı. Washington'da Biden'ın yemin töreni için alarm durumu sürüyor. Tören için görevlendirilen 25 bin Ulusal Muhafız güvenlik taramasından geçirildi. 12 asker, aşırı sağcılarla bağlantısı gerekçesiyle görevden alındı. Yemin töreninin ardından Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks'in sunacağı ve birçok kanaldan canlı yayınlanacak bir program hazırlandı. Programa Justin Timberlake ve Bon Jovi de katılacak.TRUMP veda töreni sonrası bin 600 kilometre uzaklıktaki Florida'da bulunan Mar-a Lago isimli mülküne geçecek. Malikanenin çevresindeki şüpheli araçları incelemeye alınıyor.GÖREVİNE Ocak 2017'de başlayan ve 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanmasıyla bugün görevinden ayrılacak olan Donald Trump'ın başkanlık süresi, ulusal ve uluslararası kamuoyunda çok tartışıldı. Trump döneminde, Türk-Amerikan ilişkilerine ise yaptırımlar damga vurdu.SEÇİLMŞ Başkan Joe Biden, Delaware'den Washington'a hareketinden önce duygusal anlar yaşadı. Kanserden ölen oğlu Beau Biden'ın adını taşıyan Ulusal Muhafız Merkezi'nde teşekkür konuşması yapan Biden, gözyaşlarını tutamadı6 OCAK'TAKI Kongre baskını sırasında göstericilerce ele geçirilen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bilgisayarının Rusya'ya satılmaya çalışıldığına dair bilginin FBI tarafından araştırıldığı ortaya çıktı.