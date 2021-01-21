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Dışişleri Bakanlığı'ndan ’nde 'Dostluk' anlaşması açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın 'Dostluk' adı verilen 'nde hidrokarbon sahasını ortaklaşa araştırmak ve geliştirmek için vardığı anlaşmanın memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Giriş Tarihi: 21.1.2021 22:23 Son Güncelleme: 21.1.2021 22:23 ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hazar Denizi’nde 'Dostluk' anlaşması açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın Hazar Denizi'nde 'Dostluk' olarak adlandırdıkları hidrokarbon sahasını ortaklaşa araştırmak ve geliştirmek üzere anlaşmaya varmış olmalarının, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığı bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu anlaşmanın iki ülkenin dostluğunu pekiştirmesini, dost ve kardeş Türkmenistan ve Azerbaycan halklarına hayırlı olmasını ve bölgenin refah ve istikrarına katkı sağlamasını diliyoruz. Bu anlaşmanın Türkiye ile Avrupa'nın geri kalanının enerji güvenliğini artıracak projelerin de önünü açmasını temenni ediyoruz."

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Hazar Denizi’nde 'Dostluk' anlaşması açıklaması
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