Fransız tarihçiden 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına tepki

Fransız tarihçi Dr. Maxime Gauin, New York merkezli Türk-Amerikan Güvenlik Vakfı'na verdiği mülakatta, 1915 olaylarının bir "soykırım vakası" olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı. Gauin, "Milletvekilleri, memurlar ve üst düzey devlet adamları dahil, en az 350 bin, hatta büyük olasılıkla 500 bin Osmanlı Ermenisi'nin tehcirden muaf tutulması ve zorla tehcir kararının rasyonel bir ulusal güvenlik algısına dayanması hususlarını (soykırım olmadığına) delil olarak gösterebilirim" dedi.Öte yandan Fransa'da, Türk-Fransız bir aileye 4 Eylül 2019 tarihinde yapılan ırkçı saldırıyı haberleştiren medya kuruluşu Medyaturk Info ve yöneticisi hakkında kovuşturma başlatıldığı ortaya çıktı.