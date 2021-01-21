MHP’den Cumhur İttifakı açıklaması: Kararlılık içinde yolumuza devam ediyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, "Türkiye'nin 2023'e doğru yoluna daha güçlü bir şekilde devam edebilmesi için bizler çaba sarf edeceğiz. Cumhur İttifakı bu noktada ciddi bir kararlılık içerisinde" dedi.

Bülbül, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve yönetim kurulu üyeleriyle Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, göreve bir süre önce atanan bölge müdürü Yücel Velioğlu'na hayırlı olsun dileklerini iletti.

Velioğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bülbül'e AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Bülbül, Meclis Genel Kuruluna verilen aranın 26 Ocak'ta sona ereceğini anımsattı.

"EKONOMİ VE YARGI KONULARINDA MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ GÜNDEME GELEBİLİR"

Bekleyen gündemlerin olduğunu ve görüşmelerin yapılacağını aktaran Bülbül, ekonomi ve yargı konularında birtakım mevzuat değişikliklerinin Meclis gündemine gelebileceğini ifade etti. Salgın sürecinde ihtiyaç duyulan bazı düzenlemelerin Mecliste görüşüleceğine değinen Bülbül, "Meclisimiz büyük bir tempo içerisinde gerekli müzakereleri ve değerlendirmeleri yaparak bunları çıkaracaktır. İnşallah yapılacak faaliyetler toplumumuzun huzuruna, refahına, güvenliğine katkı sağlayacak düzenlemeler olur diye temenni ediyoruz." diye konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI YOLUNA SARSILMADAN DEVAM EDİYOR"

Cumhur İttifakı'nın yoluna sarsılmadan devam ettiğine işaret eden Bülbül, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 2023'e doğru yoluna daha güçlü bir şekilde devam edebilmesi için bizler çaba sarf edeceğiz. Cumhur İttifakı bu noktada ciddi bir kararlılık içerisinde. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerek Sayın Genel Başkanımız 2023'e doğru giden süreçte Türkiye'nin daha güçlü, daha kudretli, daha sözü dinlenen, ekonomik anlamda daha rahat, üretimini ve refahını arttırmış şekilde yoluna devam etmesi için çok ciddi bir kararlılık içerisinde. Bizler de bu doğrultuda faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. İnşallah arzu ettiğimiz neticeleri alırız."

"TÜRKİYE'NİN AŞILAMA ALTYAPISININ NE KADAR KUVVETLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Bülbül, bir süre önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ve tedavi sürecinin tamamlandığını, bu süreçte doktorların söylediklerine dikkatli şekilde uyduğunu anlattı. Hastalığı nedeniyle kendisini arayan, soran herkese teşekkür eden Bülbül, "Allah herkesin yardımcısı olsun. Hastalığa yakalanmamaya dikkat etmek lazım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmek gerekiyor. Aşı olsak da tedbirlerimize devam edeceğiz. Bu toplumsal olarak bir sorumluluk." dedi.

"AŞILAMA KONUSUNDA İYİ BİR PLANLAMA VAR"

Türkiye'nin aşılama konusunda çok iyi bir organizasyon ortaya koyduğuna işaret eden Bülbül, şunları kaydetti:

"İyi bir planlama var. Hangi sırayla, hangi aşamalarda bu sürecin yürütüleceği yetkili kurullar tarafından en ince ayrıntısına kadar tespit edilmiş durumda. Türkiye'nin bugüne kadar oluşturduğu aşılama altyapısının ne kadar kuvvetli olduğunu da gördük. Bu plan çerçevesinde iki, üç günde 1 milyon gibi bir rakamın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından telaffuz edilmiş olmasını çok önemli görüyorum. Bu açıdan Türkiye aşılama sürecini de büyük bir başarıyla geçirecek diye ümit ediyoruz. Toplumumuza hiçbir tereddüt göstermeksizin, kara propagandaya itibar etmeden aşıyı tavsiye etmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere aşılandılar. Sayın Genel Başkanımız, Sağlık Bakanımızın çağrısı üzerine kendisi aşı olduğunu ifade etti. Bunları önemli görüyoruz."