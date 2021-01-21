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Son dakika! İçişleri Bakanlığı: patlamasının arkasında DEAŞ var

Son dakika bilgisine göre İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid Mihanna, başkent ’taki patlamanın arkasında terör örgütü DEAŞ’ın olduğunu belirtti.

AA
Giriş Tarihi: 21.1.2021 22:12 Son Güncelleme: 21.1.2021 22:27 ABONE OL
Son dakika! Irak İçişleri Bakanlığı: Bağdat patlamasının arkasında DEAŞ var

Mihanna, Bağdat'ta yerel bir televizyon kanalına, başkentte 32 kişinin hayatına mal olan saldırının sorumlularına dair açıklamalarda bulundu.

Pazar yerini hedef alan intihar saldırısının arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu ifade eden Mihanna, "Patlamanın arkasında bunu üstlenmese de DEAŞ bulunuyor. Bu patlamayla DEAŞ hala var olduğu mesajını vermek istedi." dedi.

32 ÖLÜ, 110 YARALI

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezi Tayaran Meydanı'nda ikinci el eşya ve kıyafetlerin satıldığı pazar yerinde bugün peş peşe iki intihar saldırısı düzenlenmişti.

Irak güvenlik makamları, saldırıda 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

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Son dakika! Irak İçişleri Bakanlığı: Bağdat patlamasının arkasında DEAŞ var
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