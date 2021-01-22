231 yıllık restoran Kovid kurbanı

Koronavirüs salgını, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan 231 yıllık tarihi restorana da darbe vurdu. "Kawajin" isimli restoranın, ay sonunda tamamen kapanacağı ifade edildi. Kawajin, 1790'da Japonya'nın Edo döneminde (1603-1868) kuruldu. Başarılı bir tatlı su menüsüne sahip olan restoran, özellikle düğün ve anma törenleri için hem turistler hem de yerli halk arasında popüler bir mekân oldu. Ancak Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan olağanüstü hal, kültürel bir simge olan restoranın sonunu getirdi. Müşterisiz kalarak zarar etmeye başlayan restoranı kapatmaktan başka seçeneği olmadığını dile getiren Kawajin'in sekizinci nesil yöneticisi Kazuki Amamiya, "Bir önceki neslin devrini devam ettirememem üzücü; benim neslimle bitti" diye konuştu.