ABD Kongresi’nde Ulusal Muhafızlar’a skandal uygulama! İşleri bitince kenara attılar…

"BİR GÜN ÖNCESİNE KADAR KAHRAMANDIK"

CNN'e açıklamalarda bulunan askerler, "İhanete uğramış hissediyoruz" yorumunda bulundu. Askerler, "Sadece bir gün önce senatörler akın akın bizimle fotoğraf çektirmeye geliyordu. Bize kahraman diyerek Kongre'nin güvenliğini sağladığımız için ne kadar minnettar olduklarını söyleyen senatörler, şimdiyse bizi burada istemiyor. Bizimle işleri bittikten sonra onların gözünde işe yaramaz olduk ve bizi otopark köşesine attılar" ifadelerini kullandı.

Askerlere uygulanan muamelenin basına yansımasının ardından gelen tepkiler üzerine, askerlere kafeterya izni yeniden verildi.