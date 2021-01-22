ABD Kongresi’nde Ulusal Muhafızlar’a skandal uygulama! İşleri bitince kenara attılar…

ABD'de Joe Biden'ın yemin edip göreve başlamasıyla geçici bir rahatlama yaşanıyor.
Ülkede 20 Ocak'ta yapılan yemin töreninden günler önce başlatılan uygulamalar kapsamında binlerce Ulusal Muhafız askeri, 6 Ocak'ta Trump destekçilerinin gerçekleştirdi kanlı Kongre baskını sonrasında Washington'da görev başına getirilmişti.
25 BİN ASKER HALA GÖREV BAŞINDA
Güvenliği sağlamak ve Kongre binası ile çevresine yapılacak ikinci saldırı vakasını önlemek için getirilen 25 bin Ulusal Muhafız askeri, günlerdir ülkenin gündemindeydi. ABD'nin, Afganistan, Suriye ve Irak'ta görev yapan tüm askerlerinden fazla sayıda konuşlandırılan Ulusal Muhafızlar, birçok kesim tarafından kahraman olarak nitelendirilmişti.
Başkent Washington'da olaysız bir şekilde gerçekleştirilen ve ses getiren anlara imza atılan yemin töreni sonrasında kırmızı alarm durumu düşürüldü.
ASKERLER OTOPARKA ATILDI
Kongre ve çevresinde hiçbir taşkınlığın yaşanmamasının ardından, Ulusal Muhafızlar'a ihtiyaç kalmadı. Halen Kapitol kompleksinde görev yapan 25 bin askere gösterilen muamele ise oldukça tepki çekti. ABD basınında yer alan haberlere göre Kongre binasında nöbet tutan askerlerin, dinlenmeleri için ayrılan kafeterya kısmına girişleri yasaklandı.
Bazı senatörlerin "kalabalık" yaptığı gerekçesiyle tepki göstermesinin ardından alınan kararla görev yapan Ulusal Muhafız askerleri, otopark alanındaki boş bir köşeye sürüldü. Nöbet aralarında kafeteryada dinlenmek yerine beton otopark zemininde oturmak zorunda kalan askerlerin bu görüntüleri, ülke genelinde tepkiye yol açtı.
"BİR GÜN ÖNCESİNE KADAR KAHRAMANDIK"
CNN'e açıklamalarda bulunan askerler, "İhanete uğramış hissediyoruz" yorumunda bulundu. Askerler, "Sadece bir gün önce senatörler akın akın bizimle fotoğraf çektirmeye geliyordu. Bize kahraman diyerek Kongre'nin güvenliğini sağladığımız için ne kadar minnettar olduklarını söyleyen senatörler, şimdiyse bizi burada istemiyor. Bizimle işleri bittikten sonra onların gözünde işe yaramaz olduk ve bizi otopark köşesine attılar" ifadelerini kullandı.
Askerlere uygulanan muamelenin basına yansımasının ardından gelen tepkiler üzerine, askerlere kafeterya izni yeniden verildi.