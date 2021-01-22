Google'dan çifte standart! "Yeni yasal düzenleme olursa, hizmeti durdururuz"

İnternet arama devi Google tarafından yapılan açıklamada, Avustralya hükümetinin arama motorunu medya şirketlerine ödeme yapmaya zorlayacak söz konusu girişimde ısrar etmesi halinde ülkedeki hizmetlerini durduracağını duyurdu.

Google Avustralya Genel Direktörü Mel Silva yaptığı açıklamada, "Yönetilemez mali ve operasyonel riskle birleştiğinde bu kurallar yasalaşacak olursa, bize Google arama motorunu Avustralya'da kullanıma sunmayı bırakmaktan başka bir seçenek sunmaz" dedi.