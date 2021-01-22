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'dan çifte standart! "Yeni yasal düzenleme olursa, hizmeti durdururuz"

İnternet devi , haber yayıncılarına ödeme yapılması girişimi üzerine arama motorunu 'dan geri çekmekle tehdit etti. Google tarafından yapılan açıklamalara tepki gösteren Avustralya Başkanı , "Tehditlere boyun eğmeyeceğiz" dedi. Bu arada Google'dan, Avrupa’da bir ilk niteliğindeki anlaşmayla, kullandığı haberler için Fransız yayıncılara ödeme yapacağı duyuruldu.

İHA
Giriş Tarihi: 22.1.2021 18:11 Son Güncelleme: 22.1.2021 18:29 ABONE OL
Google'dan çifte standart! Yeni yasal düzenleme olursa, hizmeti durdururuz

Avustralya, teknoloji şirketlerinin haber içerikleri için medya kuruluşlarına ödeme yapmasını içeren yasa hazırlığını sürdürüyor. ABD merkezli teknoloji devleri ise yasaların uygun olmadığını ve geri adım atılması gerektiğini savunuyor.

İnternet arama devi Google tarafından yapılan açıklamada, Avustralya hükümetinin arama motorunu medya şirketlerine ödeme yapmaya zorlayacak söz konusu girişimde ısrar etmesi halinde ülkedeki hizmetlerini durduracağını duyurdu.

Google Avustralya Genel Direktörü Mel Silva yaptığı açıklamada, "Yönetilemez mali ve operasyonel riskle birleştiğinde bu kurallar yasalaşacak olursa, bize Google arama motorunu Avustralya'da kullanıma sunmayı bırakmaktan başka bir seçenek sunmaz" dedi.

BAŞBAKAN MORRİSON'DAN AÇIKLAMA

Google tarafından yapılan açıklamalara tepki gösteren Avustralya Başkanı Scott Morrison, "Tehditlere boyun eğmeyeceğiz" dedi. Avustralya, Google'ın ve sosyal medya devi Facebook'un medya endüstrisinde oldukça fazla pazar gücüne sahip olduğunu ifade ederek söz konusu yasayı geçtiğimiz ay duyurmuştu.

FRANSA İLE ANLAŞTI

Sanal veri arama motoru Google, Avrupa'da bir ilk niteliğindeki anlaşmayla, kullandığı haberler için Fransız yayıncılara ödeme yapacak. Anlaşmaya göre Google, platformunda eserlerine yer verdiği yayıncılara telif hakkı ödeyecek.

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Google'dan çifte standart! "Yeni yasal düzenleme olursa, hizmeti durdururuz"
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