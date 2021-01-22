Joe Biden değişime Oval Ofis’ten başladı: Trump’ın favorisi artık masada yok!

Yeni ABD Başkanı Joe Biden, göreve hızlı başladı.

Yemin töreninin hemen ardından Oval Ofis'e giderek Donald Trump'ın politikalarını tersine çeviren kararlara imza atan Biden, değişime başkanlık ofisinden başladı.

SES GETİREN DİYET KOLA BUTONU!

Oval Ofis'i kişiselleştirerek aile fotoğrafları ve eski ABD başkanlarına ait büstlerle donatan Biden'ın masada yaptığı değişiklik ise ses getirdi.

ABD'li gazeteci Tom Newton Dunn'ın ortaya çıkardığı ayrıntıya göre Biden, başkanlık masasına Trump tarafından yerleştirilen diyet kola butonunu kaldırttı. Dunn, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Donald Trump'la 2019'da yaptığım röportajda masasında bulunan kırmızı butondan oldukça etkilenmiştim. Butonun ne işe yaradığını sormamın ardından Trump, butona bastı ve az sonra bir uşak, gümüş tepside diyet kola getirdi. O buton artık yok." ifadelerini kullandı.

New York Times'ın bildirdiğine göre Trump, her gün 12 adet diyet kola içiyordu.