SON DAKİKA: Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Çekirge istilası geri döndü

Dünya çekirge sürüsü ile ilgili gelen bu son dakika haberini konuşuyor! Gelen son bilgilere göre, Kenya'da birçok bölgenin, Etiyopya ve Sudan'dan gelen çöl çekirge sürülerinin istilasına uğradığı bildirildi. Tarım Bakanı Peter Munya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülke genelinde 47 ilçenin 15'inde çekirge sürülerinin istilasıyla mücadele edildiğini söyledi.

ÇEKİRGE SÜRÜSÜ İSTİLASIYLA KARŞI KARŞIYA

Munya, "Kenya, yeni bir çekirge sürüsü istilasıyla karşı karşıya. 47 ilçenin 15'inde çekirge sürüsü tespit edildi." dedi.

Ülkenin birçok bölgesinde çekirge sürülerinin görüldüğünü kaydeden Munya, gerekli önlemlerin alındığını ancak tehlikenin henüz geçmediğini vurguladı.