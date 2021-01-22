Son dakika: Koronavirüs aşısı ile çip takacağı iddia ediliyordu! Bill Gates de Kovid-19 aşısı oldu

Koronavirüs salgını sürecinde tüm dünyanın gündeminde olan iş insanı Bill Gates koronavirüs aşısı olmasının ardından son dakika açıklamalarında bulundu. İlk dozunu alan Microsoft'un kurucusu kendisini harika hissettiğini ifade etti…
BILL GATES KORONAVİRÜS AŞISI OLDU!
Sosyal medya hesabından açıklama yapan 65 yaşındaki Bill Gates, daha önce koronavirüs aşısıyla insanlara çip takacağı iddiaları ile gündemde yerini alıyordu...
"HARİKA HİSSEDİYORUM"
Bill Gates, Corona virüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Bill Gates, "65 yaşında olmanın faydalarından biri de COVID-19 aşısı için uygun olmam. Bu hafta ilk dozumu aldım ve harika hissediyorum. Bizi bu noktaya getiren tüm bilim insanlarına, deneme katılımcılarına, düzenleyicilere ve önde gelen sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz."
mesajını paylaştı.