Tekerlekli sandalyeyle gökdelene tırmandı

Hong Kong'da omurilik hastası Lai Çi-wai, bu rahatsızlıktan mustarip kişilere bağış toplamak için tekerlekli sandalyesini halata bağlayarak gökdelene tırmandı. Lai Çi-wai, cumartesi günü 300 metrelik Nina Tower gökdeleninin 250 metresine 10 saatten fazla sürede tırmandı. 10 yıl önce geçirdiği araba kazası nedeniyle belden aşağısı felç olan 37 yaşındaki Lai, gökdelenin tepesine kadar çıkmayı planlamıştı fakat güvenlik nedeniyle tırmanışı tamamlayamadı. "Bayağı korktum" diyen Lai, "Dağa tırmansam kaya ya da küçük deliklerden destek alabilirim ama sadece cam olunca tek güvenebildiğim şey kullandığım ip oldu" diye konuştu. Lai, cesur gösterisiyle omurilik hastalarına 5.2 milyon Hong Kong Doları (5 milyon TL) bağış toplamayı başardı.