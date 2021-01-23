Almanya yüksek koronavirüs riski listesi yayınladı! İşte o ülkeler…

Koronavirüs mutasyonu, dünya genelinde yeni bir panik dalgasını da beraberinde getirdi.
Yeni tip koronavirüsün önüne geçilemeyen yayılımının ardından alarma geçen ülkeler, birbiri ardına yeni önlemler alıyor.
Birçok ülkede önlemler üst düzeye çıkmışken Almanya, yayınladığı yeni listede ülkeleri risk gruplarına göre ayırdı.
Alman Robert Koch Enstitüsü'nün internet sitesinde yayınlanan uluslararası koronavirüs risk listesi, 4 gruba ayrılıyor. Alman hükümetinin 24 Ocak'tan itibaren risk grubuna göre yeni önlemlerin başlatılacağını söylediği listede 3 kategori bulunuyor. Buna göre 24 Ocak Pazar gününden itibaren adı geçen ülkelerden Almanya'ya gelecek yolcular, yeni ve daha yoğun kontrollere tabi tutulacak.
1. KORONAVİRÜSÜN MUTASYONA UĞRAYARAK YÜKSEK BULAŞICILIK GÖSTERDİĞİ ÜLKELER
Yeni tip koronavirüsün görüldüğü yerleri gösteren kategoride Birleşik Krallık, İrlanda, Güney Afrika ve Brezilya yer alıyor.
2. YÜKSEK RİSK BÖLGELERİ
Almanya, bu grup için 100 bin kişide görülen vaka sayısını 200 olarak belirlemiş durumda. Referans noktasını kendine göre alan Almanya'da bu rakam, günlük 115 ile sınırlı. Yayınlanan listeye göre yüksek risk grubunda ABD, İsrail, İspanya, Portekiz, Mısır, Arnavutluk, Andorra, Bolivya, Bosna Hersek, Estonya, İran, Filistin, Kolombiya, Kosova, Letonya, Litvanya, Lübnan, Meksika, Karadağ, Kuzey Makedonya, Panama, Sırbistan, Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.
Alman hükümeti, bu ülkelerden yapılacak seyahatlerde maksimum 48 saat öncesinde yapılmış koronavirüs negatif testi istiyor. Testin sonucuna göre karantina önlemleri, eyalet polisi tarafından belirlenirken eyalet yönetimleri karantinanın kurallarını kendi yönetmeliğine göre sıkılaştırma hakkına sahip.
3. NORMAL RİSK BÖLGELERİ
100 bin kişide 50 vaka sınırının baz alındığı bu kategoride, koronavirüs salgınında alarm vermeyen ülkeler yer alıyor. Almanyaya girişte zorunlu koronavirüs test belgesinin istenmediği bu kategoride, ülkeye giriş yapanların en geç 48 saat içinde koronavirüs testi yaptırması gerekiyor. Buna ek olarak 10 günlük bir karantina süresinin öngörüldüğü kategoride, ülkeye girişten 5 gün sonra korona negatif sonucunun çıkması halinde karantina şartı rafa kaldırılıyor. Türkiye'nin de aralarında olduğu 100 ülke, bu kategoride yer alıyor.
Yapılan son değişikliğe göre Türkiye, yüksek risk grubundan normal risk grubuna girmiş durumda. Türkiye lehine yapılan bu değişikliğin, ülkenin son haftalarda aldığı önlemler ardından düşen vaka sayılarının etkili olduğu biliniyor.