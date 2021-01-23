Almanya yüksek koronavirüs riski listesi yayınladı! İşte o ülkeler…

2. YÜKSEK RİSK BÖLGELERİ

Almanya, bu grup için 100 bin kişide görülen vaka sayısını 200 olarak belirlemiş durumda. Referans noktasını kendine göre alan Almanya'da bu rakam, günlük 115 ile sınırlı. Yayınlanan listeye göre yüksek risk grubunda ABD, İsrail, İspanya, Portekiz, Mısır, Arnavutluk, Andorra, Bolivya, Bosna Hersek, Estonya, İran, Filistin, Kolombiya, Kosova, Letonya, Litvanya, Lübnan, Meksika, Karadağ, Kuzey Makedonya, Panama, Sırbistan, Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

Alman hükümeti, bu ülkelerden yapılacak seyahatlerde maksimum 48 saat öncesinde yapılmış koronavirüs negatif testi istiyor. Testin sonucuna göre karantina önlemleri, eyalet polisi tarafından belirlenirken eyalet yönetimleri karantinanın kurallarını kendi yönetmeliğine göre sıkılaştırma hakkına sahip.