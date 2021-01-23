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Bomba son dakika haberi! 50 milyon Euro para cezasına çarptırılabilir

'la ilgili bomba bir son dakika haberi geldi. Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, () veri koruma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 50 milyon avroya varan para cezasına çarptırılabileceği bildirildi.

Giriş Tarihi: 24.1.2021 00:23 Son Güncelleme: 24.1.2021 00:36 ABONE OL
Bomba son dakika WhatsApp haberi! 50 milyon Euro para cezasına çarptırılabilir

Politico'nun internet sitesinde çıkan yazıda, WhatsApp'ın Avrupa'daki merkezinin yer aldığı İrlanda'da bulunan veri koruma kurumunun şirketin kişisel verileri kullanımına yönelik incelemesini sürdürdüğü kaydedildi.

İncelemenin, WhatsApp uygulamasının kişisel verilerin Facebook ile paylaşılması konusunda hatalar yaptığı ve Avrupa'daki kullanıcıları bu konuda gerekli biçimde bilgilendirmediği için başlatıldığı anımsatılan haberde, bunun AB çapında 2018 yılında yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) aykırı olduğu belirtildi.

Haberde, şirkete verilecek ceza konusunda İrlanda Veri Koruma Kurumu'nun AB üyesi diğer ülkelerdeki ilgili mercilerle görüşmelerde bulunduğu,

WhatsApp'ın AB kişisel veri kurallarındaki şeffaflık şartlarını ihlalden ötürü 30 ile 50 milyon avro arasında para cezası ile karşılaşabileceği ifade edildi.

AB veri düzenleyicilerinin kararı ile birlikte WhatsApp'ın kişisel verileri kullanış biçimini de değiştirmesi gerekeceğine dikkat çekilen haberde, söz konusu para cezasının bu yıl içinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

Haberde, Facebook'un finansal raporlarında WhatsApp'a gelebilecek para cezası için 77.5 milyon avroluk bir kaynak ayırdığına dikkat çekildi.

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Bomba son dakika WhatsApp haberi! 50 milyon Euro para cezasına çarptırılabilir
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