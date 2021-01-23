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Son dakika... ’nda Türk gemisine

Tamamı Türk mürettebattan oluşan Liberya bayraklı M/V Mozart adlı gemi, Batı Afrika kıyılarındaki Gine Körfezi’nde korsan saldırısına uğradı. İlk belirlemelere göre, mürettebattan 1 kişi öldürüldü. Son dakika bilgisine göre deniz haydutları 15 gemiciyi kaçırırken geminin idaresi için 3 kişiyi bıraktı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.1.2021 21:54 Son Güncelleme: 23.1.2021 22:27 ABONE OL
Son dakika... Atlas Okyanusu’nda Türk gemisine korsan saldırısı

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, silahlı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre, mürettebattan 1 kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı.

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında, Sao Tome'nin 100 deniz mili kuzeybatısında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, Nijeryalı korsanlar tarafından rehin alındı. Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan geminin 19 mürettebatı bulunduğu bildirildi.

İlk belirlemelere göre, Boden isimli Türk şirketine ait geminin mürettebatından 15 kişinin zorla götürüldüğü öğrenildi. 4. Kaptan Furkan Yaren radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirdi. Yaren, 2. mühendis Farman Ismayılov'un ise öldürüldüğünü açıkladı.
Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

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Son dakika... Atlas Okyanusu’nda Türk gemisine korsan saldırısı
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