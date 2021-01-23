Türkiye’nin davetine AB’den evet

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Belçika'daki üst düzey temasları dün de sürdü. Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor, Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AP Bulgaristan Milletvekili İlhan Küçük'le bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmelerinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.Aralık 2020'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından ilişkilerde pozitif bir ortam oluştuğuna dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-AB ilişkilerinde atılabilecek somut adımların belirlenmesi için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kalındığını bildirdi. Çavuşoğlu, 2020'nin ikili ilişkiler açısından "sorunlu" bir yıl olduğunu ancak AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye bir el uzatıldığını ve Türkiye'nin de buna karşılık verdiğini belirtti.Bu çerçevede diyalog ve temasların arttığına işaret eden Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız, AB Konseyi ve Komisyonu başkanlarını Türkiye'ye davet etti. Onlar daveti kabul etti. Tarihi belirliyoruz" bilgisini paylaştı. Çavuşoğlu ayrıca "(Türkiye-AB ilişkileri) Atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vize serbestisi AB'nin sözü, mutlaka hayata geçmeli" dedi. "Kıbrıs görüşmelerine her iki tarafın da katılmasını istiyoruz. Bizim derdimiz hakça paylaşım. Ne kendi hakkımızı yediririz, ne de başkasının hakkını yeriz" diyen Çavuşoğlu, "Yunanistan ile istikşafi görüşmeleri pazartesi başlatıyoruz. Ege konusunda Türkiye'nin tavrı değişmemiştir" diye konuştu.