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'dak, ’ne çirkin saldırı!

Türk Diyanet Vakfı (DTDV) çatısı altında faaliyet gösteren ve Danimarka- sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan ’ne İslamofobik saldırı düzenlendi.

AA
Giriş Tarihi: 24.1.2021 09:04 ABONE OL
Danimarka'dak, Aabenraa Camisi’ne çirkin saldırı!

Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) çatısı altında faaliyet gösteren ve Danimarka-Almanya sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aabenraa Camisi'ne İslamofobik saldırı düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kısmen kapalı olan ve cuma namazları kılınmayan caminin duvarına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce Kur'an-ı Kerim'e hakaret içeren yazılar yazıldı.

HAKARET İÇERİKLİ YAZILAR

Cami Derneği Başkanı Hurşit Tokay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma akşamı saat 18.00'de camiden ayrıldığını, saat 11.00 civarında geldiğinde duvarda İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içerikli yazıları fark ettiğini söyledi.

Olayı, Güney Jylland polisine bildirdiklerini aktaran Tokay, polisin konuya ilişkin soruşturma başlattığını ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyeceğini belirtti.

Saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Tokay, duvardaki yazıların silindiğini ve camide başka bir hasar tespit edilmediğini anlattı.

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Danimarka'dak, Aabenraa Camisi’ne çirkin saldırı!
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