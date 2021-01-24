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, ve bandıralı 2 tankere el koydu

’nın yasa dışı yakıt taşıdığından şüphelenilen ve bandıralı 2 tankere el koyduğu bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 24.1.2021 16:59 ABONE OL
Endonezya, İran ve Panama bandıralı 2 tankere el koydu

Sahil Güvenlik Kurumu (BAKAMLA) Protokol ve Halkla İlişkiler Başkanı Wisnu Pramandita, yaptığı açıklamada, yasa dışı yakıt taşıdığından şüphelenilen İran ve Panama bandıralı 2 tankerin, Batı Kalimantan eyaletine bağlı Pontianak kenti açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulduğunu belirtti.

Pramandita, bölgede transit geçiş ihlali yapan tankerlerde petrol sızıntısı olduğunun ve ekiplerin müdahalesinde de tanker isimlerinin kapatılmaya çalışıldığının tespit edildiğini aktardı.

Pramandita, detaylı soruşturma için tankerlerin Batam bölgesine çekildiğini ifade etti.

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Endonezya, İran ve Panama bandıralı 2 tankere el koydu
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