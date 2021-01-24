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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Gemi karasularında

Son dakika haberler...M/V Mozart adlı konteyner gemisi, ’nde deniz haydutlarının saldırısına uğradı. Geminin rotasını değiştiren korsanlar, ikinci mühendisi öldürüp 15 mürettebatı kaçırdı. Dışişleri Bakanı , Türk gemisine açıklarında korsan baskınla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.1.2021 10:35 ABONE OL

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gemisine Nijerya açıklarında korsan baskınla ilgili özel bir televizyon kanalında açıklama yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknek personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız.

Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz.

Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Süreci yakından takip ediyoruz.

Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız."

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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Gemi Gabon karasularında
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