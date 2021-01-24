Son dakika: Trump'ı 4 günde iyileştiren Covid-19 tedavisi Almanya'da başlıyor!

Donald Trump'a bu kokteylden 8 miligram verildiği bilinse de klinik deneylerde yalnızca 2.4 miligramlık ilacın tedavi için yeterli olduğunun anlaşıldığı bildirilmişti. Bu durumun eski ABD başkanının neden daha yüksek doz aldığına dair soru işaretleri oluşturmuştu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Kasım ayında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tedavisinde de kullanılan bir antikor kokteyli için acil kullanım onayı vermişti.