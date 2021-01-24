Son dakika: Trump'ı 4 günde iyileştiren Covid-19 tedavisi Almanya'da başlıyor!

Son dakika haberi...Covid-19'a yakalanan eski ABD Başkanı Donald Trump'ı 4 günde ayağı kaldırdığı şeklinde haberleri çıkan ve antikor kokteyli olarak bilinen REGN-COV2'in Almanya'da koronavirüs hastalarında kullanılacağı açıklandı.
Donald Trump'a bu kokteylden 8 miligram verildiği bilinse de klinik deneylerde yalnızca 2.4 miligramlık ilacın tedavi için yeterli olduğunun anlaşıldığı bildirilmişti. Bu durumun eski ABD başkanının neden daha yüksek doz aldığına dair soru işaretleri oluşturmuştu.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Kasım ayında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tedavisinde de kullanılan bir antikor kokteyli için acil kullanım onayı vermişti.
ALMANYA SAĞLIK BAKANI DUYURDU: TEDAVİ UYGULANMAYA BAŞLAYACAK
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Trump'ın Covid-19'u yenmesine yardımcı olan antikor tedavisinin Almanya'da uygulanmaya başlayacağını duyurdu.
400 BİN EUROYA 200 BİN DOZ SATIN ALINDI
Almanya, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüsü yenmesine yardımcı olan antikor tedavisini uygulamaya hazırlanıyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn yaptığı açıklamada, hükümetin antikor tedavisi için 400 milyon euro karşılığında 200 bin doz antikor ilacı satın aldığını söyledi.
"CİDDİ BİR İLERLEMEYİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLABİLİR"
Antikor ilaçlarının önümüzdeki hafta üniversite hastanelerine dağıtılacağını belirten Spahn, Almanya'nın pandemiyle mücadelede bu yöntemi kullanan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olacağını ifade etti. İlaçları tedarik edecek üretici firmayı açıklamayan Spahn, bunun Trump'a verilen ilacın aynısı olduğunu kaydetti. Spahn, "Bu antikorları yüksek riskli hastalarda erken aşamalarda uygulamak ciddi bir ilerlemeyi önlemeye yardımcı olabilir" dedi.
Ekim 2020'de korona virüse yakalanan Donald Trump'a ABD'li biyoteknoloji şirketi Regeneron tarafından geliştirilen ve henüz onay almayan REGN-COV2 antikor tedavisi uygulanmıştı.
Antikor kokteylinin, Covid-19'a yakalananların hastaneye yatmasına gerek kalmadan, hastalığı hafif semptomlarla geçirmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.