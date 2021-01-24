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Son dakika | Türk gemisine korsan saldırısının detayları ortaya çıktı! Balyozla 7 saat kapılara vurdular

Son dakika haberler... ve Londra merkezli şirkete ait M/V Mozart isimli konteyner gemisine yapılan korsan saldırısının detayları ortaya çıktı. Saldırıda19 kişilik mürettebattan 15’i kaçırılırken, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise gemide bırakıldı. Korsanların yarım saat boyunca hızı 22 knot olan gemiyi, 26-27 knot hızla kullandıkları botlarıyla yarım saat kovaladıkları öğrenildi. 12 mm’lik saca sahip kapıları 7 saat boyunca balyozla kırmaya çalıştıları ortaya çıktı.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Giriş Tarihi: 24.1.2021 13:42 Son Güncelleme: 24.1.2021 13:51 ABONE OL
Son dakika | Türk gemisine korsan saldırısının detayları ortaya çıktı! Balyozla 7 saat kapılara vurdular

Son dakika haberi... Liberya bandıralı İstanbul ve Londra merkezli şirkete ait M/V Mozart isimli konteyner gemisi Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğradı. Lagos'a yaklaşık 180 mil açıkta seyreden ve 19 mürettebata sahip Türk gemisine yönelik saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi kaçırıldı ve 3 kişi ise gemide bırakıldı. Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na demirlendi. Kaçırılan 15 denizciyle ilgili çalışmalar devam ederken, korsanların 15 personelin bırakılması için 5 Milyon Dolar fidye istedikleri öne sürüldü. İşte detaylar...

BALYOZLARLA 7 SAAT KAPILARA VURDULAR

Korsanların baskını sırasında gemi personeli tarafından korku dolu anlar yaşandı. Korsanların balyozlarla 7 saat boyunca 12 mm'lik sac kapılara vurduğu, daha sonra ise taş motoru ile kapıları kestikleri öğrenildi. Kestikleri kapılarda açılan deliklerden girer girmez ateş etmeye başlarken, geminin ikinci mühendisi bu esnada karnından kurşunlanırken yaralandı.

KORSANLAR GEMİYİ YARIM SAAT KOVALADI

Korsanların gemiye çıkmadan önce geminin süratinin 22 knot olduğu, korsanların botlarının ise 26-27 knot süratinde olduğu öğrenildi. Korsanların yarım saat boyunca gemiyi kovaladıkları ve gemiye çıktıkları edinilen bilgiler arasında yer aldı. Dünya genelindeki korsan baskınlarının yüzde 95'i bu bölgede gerçekleşirken, korsanların Avrupa menşei olmayan gemileri hedef aldıkları öğrenildi.

Soldaki 3. Kaptan Doğancan Cengil, sağdaki 4. Kaptan Furkan Yaren

Son dakika haberi: Korsan saldırıya uğrayan Türk gemisi ile ilgili peş peşe açıklamalar: Mozart gemisi limana demirledi

Türk gemisine korsan saldırıda son dakika: Yaralı kaptandan ses kaydı...

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Son dakika | Türk gemisine korsan saldırısının detayları ortaya çıktı! Balyozla 7 saat kapılara vurdular
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