Son dakika | Türk gemisine korsan saldırısının detayları ortaya çıktı! Balyozla 7 saat kapılara vurdular

Son dakika haberi... Liberya bandıralı İstanbul ve Londra merkezli şirkete ait M/V Mozart isimli konteyner gemisi Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğradı. Lagos'a yaklaşık 180 mil açıkta seyreden ve 19 mürettebata sahip Türk gemisine yönelik saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi kaçırıldı ve 3 kişi ise gemide bırakıldı. Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na demirlendi. Kaçırılan 15 denizciyle ilgili çalışmalar devam ederken, korsanların 15 personelin bırakılması için 5 Milyon Dolar fidye istedikleri öne sürüldü. İşte detaylar...