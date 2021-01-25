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ile ilgili haberi: Vaka sayısı normal koronavirüsü geçecek

Gelen haberine göre Almanya Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, şimdiye kadar özellikle 'ta yaygın olan koronavirüs mutasyonunun, yakında Almanya'daki virüsün baskın formu haline geleceğini düşündüğünü söyledi. ve İngiltere’de yoğun olarak görülen koronavirüsün mutasyona uğramış varyantı birçok ülkeye yayıldı ve bulaşma oranı çok daha yüksek.

Giriş Tarihi: 25.1.2021 20:08 Son Güncelleme: 25.1.2021 20:51 ABONE OL
Koronavirüs mutasyonu ile ilgili son dakika haberi: Vaka sayısı normal koronavirüsü geçecek

Brezilya, İngiltere ve gibi belirli ülkelerde çok sayıda görülen ve Türkiye'nin de yayılmasını önlemek için tedbir aldığı yeni , tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Üstelik, mutasyonlu koronavirüsün, eski varyantını geçeceği, yani mutasyonlu virüs kaynaklı vaka sayısının daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Almanya Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, Pazar günü bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada. "Şu anda birkaç hastanede koronavirüsün mutant varyantıyla uğraştığımızı görüyoruz" dedi.

SON DAKİKA: MUTASYONLU VİRÜS BASKIN OLACAK

Braun, yaptığı açıklamada, "Bu, ülkemize geldiği ve diğer ülkelerde olduğu gibi Almanya'da da sorunlara yol açacağı anlamına geliyor. Bundan çok eminim" dedi.

Koronavirüs mutasyonu ile ilgili son dakika haberi: Vaka sayısı normal koronavirüsü geçecek

Virüsün mutant formu ilk olarak güneybatıdaki Baden-Württemberg eyaletinde Aralık ayının sonlarında tespit edildi ve o zamandan beri Almanya çevresindeki diğer eyaletlerde de çok sayıda mutasyonlu koronavirüs vakası bulundu. Türkiye'de ise son olarak Tokat'ta mutasyonlu koroanvirüs vakaları tespit edilmişti.

Koronavirüs mutasyonu ile ilgili son dakika haberi: Vaka sayısı normal koronavirüsü geçecek

Bavyera'da bir hastanede, potansiyel olarak farklı bir varyant tespit edildi ve çok sayıda kişi karantinaya alındı. Başbakanlık Müsteşarı Braun, enfeksiyon rakamlarını "çok keskin bir şekilde" azaltmanın ve mutasyona yayılma şansı vermenin artık çok daha önemli olduğunu ekledi.

Koronavirüs mutasyonu ile ilgili son dakika haberi: Vaka sayısı normal koronavirüsü geçecek

B.1.1.7 şimdiye kadar esas olarak 'ta görülmüştü, ancak aynı zamanda Brezilya ve 'da da yaygın olarak dolaşıyor. Bu durum, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkenin, etkilenen bölgelere katı seyahat yasakları getirmesine yol açtı.

Koronavirüs mutasyonu ile ilgili son dakika haberi: Vaka sayısı normal koronavirüsü geçecek

Uzmanlara göre bu varyant, pandeminin başlangıcından bu yana hüküm süren mutasyonsuz Covid-19'dan daha kolay bulaşıyor. Ancak uzmanlar, bunun daha ölümcül olup olmadığını kesin olarak bilemediklerini söylüyor.

Koronavirüs mutasyonu ile ilgili son dakika haberi: Vaka sayısı normal koronavirüsü geçecek

Yüksek sayılar ve ölümlerin yanı sıra virüs varyantlarına yönelik korkular nedeniyle Şansölye Angela Merkel ve devlet liderleri, 14 Şubat'a kadar tecrit tedbirlerini genişletti ve sıkılaştırdı.

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Koronavirüs mutasyonu ile ilgili son dakika haberi: Vaka sayısı normal koronavirüsü geçecek
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