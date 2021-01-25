Koronavirüs mutasyonu ile ilgili son dakika haberi: Vaka sayısı normal koronavirüsü geçecek

Brezilya, İngiltere ve Güney Afrika gibi belirli ülkelerde çok sayıda görülen ve Türkiye'nin de yayılmasını önlemek için tedbir aldığı yeni koronavirüs mutasyonu, tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Üstelik, mutasyonlu koronavirüsün, eski varyantını geçeceği, yani mutasyonlu virüs kaynaklı vaka sayısının daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Almanya Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, Pazar günü bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada. "Şu anda birkaç hastanede koronavirüsün mutant varyantıyla uğraştığımızı görüyoruz" dedi.
SON DAKİKA: MUTASYONLU VİRÜS BASKIN OLACAK
Braun, yaptığı açıklamada, "Bu, ülkemize geldiği ve diğer ülkelerde olduğu gibi Almanya'da da sorunlara yol açacağı anlamına geliyor. Bundan çok eminim" dedi.
Virüsün mutant formu ilk olarak güneybatıdaki Baden-Württemberg eyaletinde Aralık ayının sonlarında tespit edildi ve o zamandan beri Almanya çevresindeki diğer eyaletlerde de çok sayıda mutasyonlu koronavirüs vakası bulundu. Türkiye'de ise son olarak Tokat'ta mutasyonlu koroanvirüs vakaları tespit edilmişti.
Bavyera'da bir hastanede, potansiyel olarak farklı bir varyant tespit edildi ve çok sayıda kişi karantinaya alındı. Başbakanlık Müsteşarı Braun, enfeksiyon rakamlarını "çok keskin bir şekilde" azaltmanın ve mutasyona yayılma şansı vermenin artık çok daha önemli olduğunu ekledi.
B.1.1.7 şimdiye kadar esas olarak Birleşik Krallık'ta görülmüştü, ancak aynı zamanda Brezilya ve Güney Afrika'da da yaygın olarak dolaşıyor. Bu durum, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkenin, etkilenen bölgelere katı seyahat yasakları getirmesine yol açtı.
Uzmanlara göre bu varyant, pandeminin başlangıcından bu yana hüküm süren mutasyonsuz Covid-19'dan daha kolay bulaşıyor. Ancak uzmanlar, bunun daha ölümcül olup olmadığını kesin olarak bilemediklerini söylüyor.
Yüksek sayılar ve ölümlerin yanı sıra virüs varyantlarına yönelik korkular nedeniyle Şansölye Angela Merkel ve devlet liderleri, 14 Şubat'a kadar tecrit tedbirlerini genişletti ve sıkılaştırdı.