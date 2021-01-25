Koronavirüs mutasyonu ile ilgili son dakika haberi: Vaka sayısı normal koronavirüsü geçecek

Brezilya, İngiltere ve Güney Afrika gibi belirli ülkelerde çok sayıda görülen ve Türkiye'nin de yayılmasını önlemek için tedbir aldığı yeni koronavirüs mutasyonu, tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Üstelik, mutasyonlu koronavirüsün, eski varyantını geçeceği, yani mutasyonlu virüs kaynaklı vaka sayısının daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Almanya Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, Pazar günü bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada. "Şu anda birkaç hastanede koronavirüsün mutant varyantıyla uğraştığımızı görüyoruz" dedi.

SON DAKİKA: MUTASYONLU VİRÜS BASKIN OLACAK

Braun, yaptığı açıklamada, "Bu, ülkemize geldiği ve diğer ülkelerde olduğu gibi Almanya'da da sorunlara yol açacağı anlamına geliyor. Bundan çok eminim" dedi.