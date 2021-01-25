SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüste korkutan rakamlar! Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 100 milyonu geçti

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 144 bin 141 kişi yaşamını yitirdi, 72 milyon 12 bin 172 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 25 milyon 851 bin 823 hasta tedavi altında bulunuyor.

"GİZEMLİ HASTALIKTAN" "KÜRESEL SALGINA"

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bildirmesiyle haberdar oldu.

İlk başta Çin ve çevresini etkileyen "epidemi" (yerel veya bölgesel salgın) olarak algılanan Kovid-19, sonraki günlerde sınırları aşıp halk sağlığını dünya çapında tehdit eden "pandemiye" (küresel salgın) dönüştü.

Hastalık, ilk kez Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görüldü.

Sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle ilk hasta 17 Kasım 2019'da hastaneye başvurdu. Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa bilinmeyen yeni bir virüsün sebep olduğu anlaşılacaktı.

DSÖ, 7 Ocak 2020'de gizemli hastalığın "yeni tip bir koronavirüsten" kaynaklandığını açıkladı.

Yarasalardaki bir betakoronavirüsün insana geçerken mutasyona uğramış hali olduğu düşünülen bu koronavirüse "2019-nCov" adı verildi.

Örgüt, 30 Ocak 2020'de Kovid-19 nedeniyle "küresel acil durum" ilan etti, 11 Şubat 2020'de de yeni tip koronavirüse "Kovid-19" adı verildiğini duyurdu.