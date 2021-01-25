Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son Dakika Haberi: Yeni Whatsapp virüsü bildirimler üzerinden mesajlarınızı kontrol ediyor! Binlerce kullanıcıyı ilgilendiriyor

Son Dakika Haberi: Yeni virüsü bildirimler üzerinden mesajlarınızı kontrol ediyor! Binlerce kullanıcıyı ilgilendiriyor

virüsü ile ilgili yeni bir son dakika haberi geldi! Uzun süredir ile dünyanın gündeminde olan uygulamanın kullanıcıları bu sefer de virüs tehdidi ile karşı karşıya. Mesaj  yoluyla yayılan ve önce bildirimlerinizi, sonrada ana ekrandaki hızlı cevap verme özelliğini ele geçiren Whatsapp virüsü, kontrolünüz dışında rehberinizdeki kullanıcılara mesaj atıyor. İşte, uzmanların uyardığı yeni Whatsapp virüsü hakkında detaylar…

Giriş Tarihi: 25.1.2021 18:22 ABONE OL
Son Dakika: Yeni Whatsapp virüsü bildirimler üzerinden mesajlarınızı kontrol ediyor! Binlerce kullanıcıyı ilgilendiriyor

Son dakika haberi; Geçtiğimiz haftalarda, kullanıcıların bilmeden onayladığı ve büyük tepki toplayan sözleşmesinin harareti henüz dinmemişken, Whatsapp kullanıcıları yeni bir tehditle karşı karşıya. Yeni keşfedilen bir kötü amaçlı yazılımın, Whatsapp'ta bir reklam gibi görünerek yayıldığı ve Whatsapp kontrolünü ele geçirdiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA: REKLAM GİBİ GÖRÜNEREK WHATSAPP'I ELE GEÇİRİYOR!

Yeni Whatsapp virüsü ile ilgili açıklama yapan bir virüs programı araştırmacısı Lukas Stefanko, "Bu kötü amaçlı yazılım, alınan herhangi bir WhatsApp mesaj bildirimini kontrol ediyor ve kurbanın telefonundan diğer kullanıcılara yayılıyor" dedi.

Son Dakika: Yeni Whatsapp virüsü bildirimler üzerinden mesajlarınızı kontrol ediyor! Binlerce kullanıcıyı ilgilendiriyor

Bir telefon markasının reklamı gibi görünün linke tıklandığında, kullanıcılar kendilerini Google Play Store web sitesine benzer bir web sitesinde buluyor.

Son Dakika: Yeni Whatsapp virüsü bildirimler üzerinden mesajlarınızı kontrol ediyor! Binlerce kullanıcıyı ilgilendiriyor

Virüs yazılımı, kullanıcılardan bildirim erişim izni vermelerini istiyor.

Daha sonra bu kötü amaçlı yazılım, solucan saldırısı gerçekleştirmek için bildirimler üzerinden mesajlarını kontrol etmeye başlıyor.

Son Dakika: Yeni Whatsapp virüsü bildirimler üzerinden mesajlarınızı kontrol ediyor! Binlerce kullanıcıyı ilgilendiriyor

Özellikle, gelen bir mesaja otomatik olarak yanıt göndermeye programlanmış bu yazılım, 'ın gelen mesajlara doğrudan bildirimlerden yanıt vermek için kullanılan hızlı yanıt özelliğini kullanıyor.

Son Dakika: Yeni Whatsapp virüsü bildirimler üzerinden mesajlarınızı kontrol ediyor! Binlerce kullanıcıyı ilgilendiriyor

Bildirimlerin okunması için izin istemenin yanı sıra bu uygulama, aynı zamanda arka planda çalışmak ve diğer uygulamaları kapatıp açmak için müdahaleci erişim talep ediyor.

Son Dakika: Yeni Whatsapp virüsü bildirimler üzerinden mesajlarınızı kontrol ediyor! Binlerce kullanıcıyı ilgilendiriyor

Bu, uygulamanın cihazda çalışan diğer uygulamaları kendi penceresiyle kaplayıp kimlik bilgilerini çalmak için kullanılabileceği anlamına geliyor.

Son Dakika: Yeni Whatsapp virüsü bildirimler üzerinden mesajlarınızı kontrol ediyor! Binlerce kullanıcıyı ilgilendiriyor

Ayrıca, mevcut sürümünde, kötü amaçlı yazılım kodu yalnızca kişilerine otomatik yanıtlar gönderme yeteneğine sahip. Bu, Android'in hızlı yanıt işlevini destekleyen diğer mesajlaşma uygulamalarına gelecekteki bir güncellemede potansiyel olarak genişletilebilecek bir özellik olduğu anlamına geliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Yeni Whatsapp virüsü bildirimler üzerinden mesajlarınızı kontrol ediyor! Binlerce kullanıcıyı ilgilendiriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA