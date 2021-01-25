Son Dakika Haberi: Yeni Whatsapp virüsü bildirimler üzerinden mesajlarınızı kontrol ediyor! Binlerce kullanıcıyı ilgilendiriyor

Son dakika haberi; Geçtiğimiz haftalarda, kullanıcıların bilmeden onayladığı ve büyük tepki toplayan Whatsapp sözleşmesinin harareti henüz dinmemişken, Whatsapp kullanıcıları yeni bir tehditle karşı karşıya. Yeni keşfedilen bir kötü amaçlı yazılımın, Whatsapp'ta bir reklam gibi görünerek yayıldığı ve Whatsapp kontrolünü ele geçirdiği ortaya çıktı.
SON DAKİKA: REKLAM GİBİ GÖRÜNEREK WHATSAPP'I ELE GEÇİRİYOR!
Yeni Whatsapp virüsü ile ilgili açıklama yapan bir virüs programı araştırmacısı Lukas Stefanko, "Bu kötü amaçlı yazılım, alınan herhangi bir WhatsApp mesaj bildirimini kontrol ediyor ve kurbanın telefonundan diğer kullanıcılara yayılıyor" dedi.
Bir telefon markasının reklamı gibi görünün linke tıklandığında, kullanıcılar kendilerini Google Play Store web sitesine benzer bir web sitesinde buluyor.
Virüs yazılımı, kullanıcılardan bildirim erişim izni vermelerini istiyor.
Daha sonra bu kötü amaçlı yazılım, solucan saldırısı gerçekleştirmek için bildirimler üzerinden Whatsapp mesajlarını kontrol etmeye başlıyor.
Özellikle, gelen bir mesaja otomatik olarak yanıt göndermeye programlanmış bu yazılım, WhatsApp'ın gelen mesajlara doğrudan bildirimlerden yanıt vermek için kullanılan hızlı yanıt özelliğini kullanıyor.
Bildirimlerin okunması için izin istemenin yanı sıra bu uygulama, aynı zamanda arka planda çalışmak ve diğer uygulamaları kapatıp açmak için müdahaleci erişim talep ediyor.
Bu, uygulamanın cihazda çalışan diğer uygulamaları kendi penceresiyle kaplayıp kimlik bilgilerini çalmak için kullanılabileceği anlamına geliyor.
Ayrıca, mevcut sürümünde, kötü amaçlı yazılım kodu yalnızca WhatsApp kişilerine otomatik yanıtlar gönderme yeteneğine sahip. Bu, Android'in hızlı yanıt işlevini destekleyen diğer mesajlaşma uygulamalarına gelecekteki bir güncellemede potansiyel olarak genişletilebilecek bir özellik olduğu anlamına geliyor.