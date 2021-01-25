Son Dakika Haberi: Yeni Whatsapp virüsü bildirimler üzerinden mesajlarınızı kontrol ediyor! Binlerce kullanıcıyı ilgilendiriyor

Son dakika haberi; Geçtiğimiz haftalarda, kullanıcıların bilmeden onayladığı ve büyük tepki toplayan Whatsapp sözleşmesinin harareti henüz dinmemişken, Whatsapp kullanıcıları yeni bir tehditle karşı karşıya. Yeni keşfedilen bir kötü amaçlı yazılımın, Whatsapp'ta bir reklam gibi görünerek yayıldığı ve Whatsapp kontrolünü ele geçirdiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA: REKLAM GİBİ GÖRÜNEREK WHATSAPP'I ELE GEÇİRİYOR!

Yeni Whatsapp virüsü ile ilgili açıklama yapan bir virüs programı araştırmacısı Lukas Stefanko, "Bu kötü amaçlı yazılım, alınan herhangi bir WhatsApp mesaj bildirimini kontrol ediyor ve kurbanın telefonundan diğer kullanıcılara yayılıyor" dedi.