Son dakika | Nijerya açıklarındaki korsan saldırısı saniye saniye kaydedildi! 15 Türk denizci kaçırılmıştı

SON DAKİKA HABERLERİ... Liberya bandıralı İstanbul ve Londra merkezli şirkete ait M/V Mozart isimli konteyner gemisi Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğradı. Lagos'a yaklaşık 180 mil açıkta seyreden ve 19 mürettebata sahip Türk gemisine yönelik saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi kaçırıldı ve 3 kişi ise gemide bırakıldı. Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na demirlendi. Gemiye yönelik korsan saldırının görüntüleri ortaya çıktı...
SON DAKİKA: Nijerya açıklarında Türk gemisinden yaşanan korsan dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video
KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken deniz korsanları tarafından kaçırılan "Mozart" isimli Türk konteyner gemisine yapılan korkunç saldırının kamera kayıtları ortaya çıktı.
Gemiden, ulaşılan görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü. Korsanların uzun namlulu silahlarla kaptan köşkünü bastığı ve denizcileri yaraladığı görülüyor. Gemideki teknolojik aletlere zarar veren korsanlar, kaptan dâhil bütün mürettebatı ellerindeki silahlarla darp ediyor.
YARIM SAAT KOVALADILAR
Yarım saat boyunca botlarıyla kovaladıkları gemiye çıkarma yapan korsanlar, 12 mm'lik saca sahip kapıları 7 saat boyunca balyozla kırmaya çalıştı. Kıramayınca taş motorla kestikleri deliklerden girer girmez ateş açtıkları ortaya çıktı. Geminin ikinci mühendisi bu esnada karnından kurşunlanırken yaralandı. Geminin Birinci Kaptanı Mustafa Kaya'nın denizci olan kardeşi Seyit Kaya, SABAH'a konuştu. Ağabeyinin kurtarılmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Kaya, "Mürettebatı fidye için kaçırmışlar. Bu bölge dünyanın en tehlikeli bölgesi. Normalde bu bölgede güvenlik önlemi alınır ama bu gemi için alınmamış" dedi. Geminin 4'üncü kaptanı Furkan Yaren önceki gece kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirerek Farman İsmayilov'un öldürüldüğünü açıklamıştı.