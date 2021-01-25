Son dakika | Nijerya açıklarındaki korsan saldırısı saniye saniye kaydedildi! 15 Türk denizci kaçırılmıştı

YARIM SAAT KOVALADILAR

Yarım saat boyunca botlarıyla kovaladıkları gemiye çıkarma yapan korsanlar, 12 mm'lik saca sahip kapıları 7 saat boyunca balyozla kırmaya çalıştı. Kıramayınca taş motorla kestikleri deliklerden girer girmez ateş açtıkları ortaya çıktı. Geminin ikinci mühendisi bu esnada karnından kurşunlanırken yaralandı. Geminin Birinci Kaptanı Mustafa Kaya'nın denizci olan kardeşi Seyit Kaya, SABAH'a konuştu. Ağabeyinin kurtarılmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Kaya, "Mürettebatı fidye için kaçırmışlar. Bu bölge dünyanın en tehlikeli bölgesi. Normalde bu bölgede güvenlik önlemi alınır ama bu gemi için alınmamış" dedi. Geminin 4'üncü kaptanı Furkan Yaren önceki gece kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirerek Farman İsmayilov'un öldürüldüğünü açıklamıştı.